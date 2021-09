Politici reagujú na zadržanie príslušníkov NAKA, Remišová: Ak sa preukáže toto, Slovensko má obrovský problém

Chaos v bezpečnostných zložkách vyhovuje iba organizovanému zločinu. Na sociálnej sieti to uviedla vicepremiérka a šéfka Za ľudí Veronika Remišová v reakcii na zadržanie a obvinenie príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) z kauzy Očistec Úradom inšpekčnej služby (ÚIS).

Znepokojenie nad tým vyjadrili aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a poslanec parlamentu Lukáš Kyselica (OĽANO).

„Je zvláštne, že stíhania vyšetrovateľov dozoruje stále tá istá Krajská prokuratúra v Bratislave, podriadená priamo generálnej prokuratúre,“ vyhlásila Remišová. Upozornila, že už niekoľko mesiacov sleduje pokračujúce útoky na vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí našli odvahu stíhať ľudí na najvyšších miestach.

Tvrdí, že ak sa preukáže, že stíhania policajtov najväčších káuz bývalej garnitúry sú účelové, Slovensko má obrovský problém. „Od generálnej prokuratúry očakávam okamžité dôkladné vysvetlenie a odôvodnenie týchto postupov,“ dodala.

„Vyrušuje ma to, veľmi ma to vyrušuje,“ reagovala Kolíková na zásah ÚIS. Zároveň zostala zdržanlivá, keďže nevie, či sa prípadným návrhom na väzbu nedotkne vec jej rezortu. Upozornila, že prichádza k situácii, keď sú konania, ktoré rieši Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), napádané inou zložkou prokuratúry. „Znamená to, ako keby boli oklamaní predstavitelia špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu. Mne je zložité uveriť tomu, že by sa dali takto oklamať. Samozrejme, môže sa to stať aj vtedy, keď by si všetci plnili dobre svoju prácu,“ zdôraznila ministerka.

Poslanec Kyselica tvrdí, že obvinení vyšetrovatelia Ján Č. a Pavol Ď. majú výrazný podiel na rozložení zločineckých skupín. „Otvorene musím povedať, že je to nerovný boj, ak má sám vyšetrovateľ bojovať v spise, kde je x obvinených, možno s desiatimi, dvadsiatimi advokátmi, niekedy aj s prokurátorom a v neposlednom rade aj s vonkajším okolím,“ doplnil.

Myslí si, že tieto udalosti môžu demotivovať veľa čestných ľudí, ktorí pracujú pre štát. „Možno si povedia, že im to nestojí za to, majú svoje rodiny, majú svoj plat a nech si robí veľké veci, kto chce,“ podotkol. Verí, že ľudia pracujúci pre štát nerezignujú.

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Peter Pellegrini tvrdí, že koalícia rozvrátila právny štát a jediné riešenie sú predčasné voľby. "Už nestačí odchod ministra vnútra. Tu už musí za porušovanie elementárnych zásad demokracie niesť zodpovednosť celá vláda a zo svojich funkcií odísť," vyhlásil. Zadržanie vyšetrovateľov NAKA a obvinenie dvoch z nich podľa Pellegriniho potvrdzuje, že orgány činné v trestnom konaní sa zneužívajú na politické ciele.

Hovorí, že skupinka vyšetrovateľov a prokurátorov špeciálnej prokuratúry namiesto spravodlivosti plní politickú zákazku hnutia OĽANO na likvidáciu politických oponentov. Vidí za tým ministrov financií Igora Matoviča a vnútra Romana Mikulec (obaja OĽANO) i špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

V pondelok zadržal vyšetrovateľ ÚIS štyroch príslušníkov NAKA. Voči Jánovi Č. a Pavlovi Ď. z trestnej veci tzv. ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov vzniesol aj obvinenie.