Prieskum odkryl nové prekvapenia: Koalícia klesá, Smer rastie! Čo na to politológ?

Leto prinieslo niekoľko prekvapení! Ak by sa voľby konali v septembri, opäť by ich vyhral Hlas - SD, svoju pozíciu si polešil aj Smer, ktorý za tri mesiace narástol o viac ako 2 %.

Z koaličných strán si najviac percent vyboxovala SaS. Do parlamentu by sa však dostali aj strany, ktoré tam v súčasnosti nie sú. Hoci si Hlas - SD udržal prvenstvo s 18,5 %, v prieskumoch oproti júnu stratil tri percentuálne body. O voličov zrejme prišiel na úkor Smeru, ktorý narástol a už sa usalašil na druhom mieste so ziskom 14,4 %.

Vyplýva to z dát, ktoré Agentúra Focus spracovala pre TV Markíza. Spolu by tieto dve strany v parlamente obsadili tretinu kresiel. „Je úplne evidentné, že ľavicové hlasy sa presúvajú. Najskôr sa to nalialo do Hlasu, teraz sa to presúva do Smeru. S tým sa nejak dalo rátať,“ komentoval Sulík v televíznej debate Na telo s tým, že prieskumy dva roky pred voľbami netreba preceňovať. Práve sulíkovci dopadli z koaličných strán najlepšie a to na treťom mieste, keď by získali hlasy necelých 12 % voličov.