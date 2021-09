OĽANO i SaS si o snahe odvolať Kolíkovú myslia svoje, Zemanová: Je to extrémne vtipné, lebo ich do toho nič nie je

Koaličnú zmluvu meniť netreba, dôležitý je počet 92 vládnych poslancov a stabilita celej koalície.

Pre TASR to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová s tým, že zmeny sa môžu udiať aj v rámci džentlmenskej dohody. O pomeroch v koalícii sa majú partneri rozprávať na koaličnej rade, ktorá je naplánovaná na pondelok (13. 9.). Zemanová nevie o inom termíne. Návrh na odvolávanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej považuje za hru opozície, ktorou chce vrážať klin do koaličných debát.

Zemanová nepovažuje za potrebné, aby sa koaličná zmluva otvárala, pretože podstatné je plnenie programového vyhlásenia vlády a stabilita v koalícii. Ak sa neotvorí koaličná zmluva, ostanú strane SaS tri ministerstvá, no podľa Zemanovej tak ostanú kreslá aj pre stranu Za ľudí. "Jedna vec je koaličná zmluva, dokument, ktorý sme všetci podpísali. Politická realita v parlamente je momentálne trochu iná. Je podstatné, že číslo 92 poslancov ostáva. Musíme sa dohodnúť na fungovaní štyroch poslancov zo Za ľudí, pevne verím, že nájdeme formu spolupráce," povedala pre TASR s tým, že sa dá fungovať aj na džentlmenskej dohode. "Každý má také ramená, akú má podporu v pléne, najväčšiu silu má premiér Eduard Heger. Máme v pléne 92 poslancov, to je hlavný kľúč," doplnila.

O tom, či ostane Kolíková ministerkou spravodlivosti, sa majú lídri rozprávať na koaličnej rade, ktorá ešte nebola. "Vnímame to tak, že zrejme sa uskutočňujú vnútri koaličných strán nejaké diskusie, ale môžeme to čítať aj tak, že je to akceptácia status quo, že nie je to niečo, čo treba ohnivou vodou riešiť," povedala s tým, že je dôležité, aby upadli emócie.

Zemanová ešte nevidela dôvody na odvolávanie Kolíkovej. "Ale prezentovaný návrh, že počítajú posty v koalícii, to je extrémne vtipné, lebo ich do toho nič nie je. Je to ich opozičná hra a divadlo, zastierať a šikovne vrážať klin do koaličných debát. Z ich strany je to pochopiteľná hra, ale myslím si, že úplne bezvýznamná," reagovala.