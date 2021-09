Presun Kolíkovej krídla rozpúta boj o pozície: Tri scenáre vývoja koalície!

Ticho pred búrkou. Krok veľkej časti poslaneckého klubu doteraz najmenšej koaličnej strany rozpúta veľké zmeny pomerov v koalícii.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Krídlo ministerky Márie Kolíkovej (47) sa pričlenilo ku klubu SaS, ktorá sa tak stala druhou najsilnejšou vo vládnej zostave. Medzi štvoricou partnerov, ktorí podpísali koaličnú zmluvu, sa tak schyľuje k boju o pozície a v hre je aj zotrvanie samotnej koalície pokope.

Prijatie odídencov predsedom strany Richardom Sulíkom spravilo zo strany SaS druhý najsilnejší poslanecký klub po OĽaNO. Po novom bude mať 19 členov. Sulík dokonca ponúkol Kolíkovej jedno z troch miest na koaličnej rade, ktorá rozhoduje prakticky o všetkom. Odchod šiestich poslancov zo Za ľudí však stavia stranu do nelichotivej pozície, keďže Veronike Remišovej zostali verné len dve poslankyne.

Remišová považuje odchod poslancov za zradu. „Odchádzajú po roku a pol, odchádzajú od programu, odchádzajú od hodnôt. Je to zrada jej členov a zrada princípov, ktoré sľúbili, že budú uplatňovať,“ uviedla Remišová. Odídencom popriala menej nezhôd. Vo svojom stanovisku dodala, že Kolíkovej a jej poslancom išlo iba o funkcie.

Sama Remišová však nemá nič isté, keďže napríklad rokovací poriadok Národnej rady hovorí jasne o tom, že minimálny počet poslancov na poslanecký klub je osem. Ministerka pre investície má však k dispozícii dvoch až štyroch ľudí. Šéf parlamentu Boris Kollár hovorí, že musí preskúmať celú situáciu.

„Keď to bude len trochu možné a bude si môcť pani Remišová ponechať klub, nebudem určite žiadať, aby sme ju týmto spôsobom poškodili,“ uviedol Kollár. Ako to však dopadne, zatiaľ nie je jasné. „Presne to, čo sa udeje, sa nedá predpovedať najmä po tom, keď prišiel Boris Kollár s bizarnou predstavou o tom, že by mohol byť poslanecký klub aj so štyrmi poslancami, čo je v rozpore s rokovacím poriadkom,“ približuje politológ Jozef Lenč.