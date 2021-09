Neistota okolo ministerských stoličiek: Kto má v rukách osud Kolíkovej a Remišovej? Takto to vidia politológovia

To, čo sa už dlhšie šuškalo, sa stalo realitou. Škriepky a rozbroje v strane Za ľudí medzi predsedníčkou Veronikou Remišovou (45) a šéfkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (47) vyvrcholili odchodom 6 ľudí do klubu SaS.

Na stole je teda otváranie koaličnej zmluvy. Pod obomi ministerkami sa trasie stolička a nie je isté, či si ju udržia. Na jednej strane Za ľudí už nemá poslanecký klub a tlak sulíkovcov na zotrvanie Kolíkovej na jej poste nemusí stačiť. Koho budú pretláčať vládni lídri?!

Už dlhé mesiace si šéfka Za ľudí Veronika Remišová a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nevedia prísť na meno. Bitka dvoch krídel sa skončila odchodom frakcie okolo Kolíkovej do poslaneckého klubu SaS. Spolu odchádza 6 poslancov - Marek Hattas, Vladimíra Marcinková, Vladimír Ledecký, Ján Benčík, Tomáš Lehotský a Michal Luciak. Kolíková na tlačovke uviedla, že s Veronikou Remišovou o ich prestupe do klubu SaS nekomunikovala, lebo sa jej nepodarilo dovolať.

Poslala jej len esemesku. „Je mi to veľmi ľúto,“ povedala s tým, že odchádzajúci členovia založili Platformu za spravodlivé Slovensko a neplánujú zakladať vlastný politický subjekt. Ani ona sama do strany SaS zatiaľ nevstupuje a chce, podobne ako Ivan Korčok, vykonávať post ministerky ako nestraníčka. Svoj postup konzultovala aj so zakladateľom strany Andrejom Kiskom. „Rozumiem dnešnému rozhodnutiu Márie Kolíkovej, ako aj poslancom Národnej rady. Iný scenár po tom všetkom, čo sa udialo, sa už asi ani nedal očakávať,“ reagoval stručne Kiska.

Remišová hovorí o zrade

Odchod kolíkovcov šéfku Za ľudí zrejme potešil, neodpustila si na ich adresu však drsný odkaz. „Je to zrada voličov strany, ktorí im dali hlas na základe programu Za ľudí. Poslanci skupinky pani Kolíkovej dostali od ľudí mandát na presadzovanie programu strany Za ľudí, nie programu neoliberálnej ideológie,“ napísala v stanovisku Remišová. Strana SaS sa príchodom kolíkovcov stáva druhým najsilnejším politickým klubom v rámci koalície s 19 členmi. Predseda Richard Sulík však deklaroval, že si nebudú nárokovať na ďalšie funkcie, napríklad post predsedu parlamentu.

„Nechcem otvárať koaličnú zmluvu, chcem stabilitu v koalícii. Našou zásadnou požiadavkou je, že Mária Kolíková ostane ministerkou spravodlivosti,“ povedal Sulík s tým, že rovnako si želá aj zotrvanie Remišovej. Kolíková bude členom ministerského klubu SaS a bude aj jedným z troch zástupcov, ktorí za stranu chodia na koaličné rady. V parlamente ešte ostal neobsadený post podpredsedu parlamentu, ktorý by mal patriť strane Za ľudí. „Ak by SaS mohla post obsadiť, napríklad preto, lebo si nenárokuje post predsedu NR SR, tak budeme na túto pozíciu navrhovať Tomáša Lehotského,“ uviedol Sulík.