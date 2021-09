Prezidentka privíta pápeža aj s partnerom Rizmanom: Veľavravná odpoveď z Vatikánu

Pri prijatí pápeža Františka v Prezidentskom paláci nebude prítomná len samotná prezidentka Zuzana Čaputová (48), ale aj jej najužšia rodina. Konkrétne jej dcéry, rodičia a aj partner Juraj Rizman (44). Podľa informácií z Prezidentského paláca sa na základe usmernení z Vatikánu pri šatách určite vyhne bielej, žltej a krémovej.

Prezidentka privíta pápeža pri prílete na bratislavské letisko a potom aj na nádvorí Prezidentského paláca. Potom sa odoberú do Zlatého salónu, kde sa budú zhovárať len medzi štyrmi očami, a až následne sa k ich stretnutiu pripojí aj prezidentkina najbližšia rodina. Pôjde o jej dcéry, rodičov a partnera Juraja Rizmana. Počas tohto stretnutia, ktoré sa už uskutoční v susednom Zelenom salóne, si Čaputová s pápežom aj vymenia dary.

Nebolo pre Vatikán problémom, že Rizman nie je prezidentkiným manželom? „Zo strany Vatikánu sme dostali informáciu, že po stretnutí pani prezidentky sú pozvaní rodinní príslušníci. My sme avizovali, kto by sa zúčastnil, a zo strany Vatikánu sme iba dostali potvrdenie o akceptácii,“ povedal riaditeľ odboru protokolu Prezidentskej kancelárie Roman Roth. Stretnutie by malo trvať najmenej 30 minút, čo je podľa neho „ľahký nadpriemer“.

„Pani prezidentka sa prispôsobí tradičnej slovenskej spoločenskej etikete,“ prezradil Roth ohľadom šiat. Pápež sa potom presunie do záhrady Prezidentského paláca, kam sa naňho príde pozrieť asi 400 hostí. „Ten zoznam sa ešte uzatvára, ľudia sa museli registrovať a proces ešte stále dobieha,“ povedal hovorca M. Strižinec. Prezidentka sa následne uvidí s pápežom ešte na omši v Šaštíne a aj počas rozlúčky na konci návštevy.