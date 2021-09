Návrh konzília podporujú všetky koaličné strany: Dôjde k zmene pravidiel?

Domáca karanténa, do ktorej musia nastúpiť osoby pozitívne testované na ochorenie COVID-19, by sa mala zrejme skrátiť.

Namiesto súčasných štrnástich dní by malo postačovať zdržiavať sa doma len 10 dní. Takúto výraznú zmenu opatrení navrhuje už aj konzílium odborníkov pri ministerstve zdravotníctva. Ako sa na ňu pozerajú jednotlivé strany vládnej koalície?

Za skrátenie karantény loboval už dlhšie minister školstva Branislav Gröhling, ktorý hovoril tiež o desiatich dňoch karantény, a to s tým, že ak by sa deti dali otestovať na piaty deň a ich test by bol negatívny, karanténa by sa im zrušila. Gröhlingov nápad podľa jeho vlastných slov hneď podporil aj šéf Úradu verejného zdravotníctva SR Ján Mikas. Minister školstva chcel zároveň presadiť, aby v regiónoch, kde je vysoká zaočkovanosť seniorov aj učiteľov, nemusela ísť do karantény celá trieda, ale len najbližšie okolie dieťaťa.

Gröhling síce hovoril len o školopovinných deťoch, podľa najnovších informácií to však vyzerá, že skrátenie karantény zo súčasných 14 na 10 dní by sa mohlo týkať celej spoločnosti.

„Naše hnutie sa od začiatku pandémie správa zodpovedne a rešpektuje názory odborníkov. Pokiaľ túto zmenu odobrí ministerstvo zdravotníctva a Úrad verejného zdravotníctva, samozrejme, my ju podporíme tiež,“ reagovalo OĽaNO. So zmenou súhlasí aj SaS. „Strana SaS skrátenie karantény pre všetkých zo 14 na 10 dní podporuje, pretože s tým sama prišla a navrhovala to na koaličnej rade a aj ministrovi zdravotníctva,“ uviedla predsedníčka zdravotníckeho výboru NR SR Jana Bittó Cigániková.

„Podporujeme konzílium odborníkov, pretože sú to ľudia, ktorí problematike rozumejú najlepšie, a teda je namieste riadiť sa ich radami,“ reagovalo aj hnutie Sme rodina. Podporu signalizuje aj najmenšia koaličná strana Za ľudí. Ak sa s návrhom na skrátenie karantény stotožnia rezort zdravotníctva aj Úrad verejného zdravotníctva, ani strana Za ľudí nevidí žiadny dôvod, prečo by tento návrh nemala podporiť.