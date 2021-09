Žilinka na tlačovke ako odtrhnutý z reťaze: Slovný útok na politikov aj prezidentku!

Po dvoch dňoch mlčania prišlo vysvetľovanie.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka (51) po tom, čo jeho úrad zbavil obvinenia exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského, musí rozhodnutie vysvetľovať. Na tlačovke sa však okrem toho obul aj do prezidentky či koaličných politikov, ktorí kritizovali, že zasiahol do živého prípadu.

Žilinkovu tlačovku sprevádzali kontroverzie, keď na ňu nepustil novinárov viacerých médii, čo vysvetľoval pandemickými okolnosťami. V prípade zrušenia obvinení Haščáka a Pčolinského s námestníkom Jozefom Kanderom kritizovali viaceré chyby Úradu špeciálnej prokuratúry či postavenia obžaloby na kajúcnikoch.

Prízvukoval, že o takýchto krokoch nerozhodoval on sám. „To nie je rozhodnutie generálneho prokurátora ako cára báťušku. Takto to nefunguje,“ povedal Žilinka. Ide o paragraf 363, ktorý oprávňuje generálnu prokuratúru zasiahnuť a zrušiť rozhodnutie prokurátora, ak bol porušený zákon. Niektorí politici začali hovoriť o zmene tohto paragrafu. Žilinka tvrdí, že by šlo o mocenský zásah. „Z generálneho prokurátora by sa stal štatista, ktorý bude mať auto, služobný telefón a sekretárku,“ skonštatoval.

Vo svojich vyjadreniach nešetril ani prezidentku Čaputovú, ktorá upozornila na to, že zrušenie obvinenia Pčolinského prišlo po tom, čo senát Najvyššieho súdu nevidel dôvody na zrušenie jeho väzby. Žilinka oponoval, že nemá znalosť spisu. Nepriamo zaútočil aj na predsedníčku Za ľudí Veroniku Remišovú, keď citoval jej vyjadrenie a označil to za „hrubé zavádzanie“.

„Neodborným spôsobom zavádza verejnosť a vytvára obraz, ako by tu bola nejaká právna svojvôľa. (...) Ak niečo naštrbuje vieru v spravodlivosť, tak sú to takéto nekompetentné vyjadrenia politikov,“ komentoval. „S nikým z politikov nekomunikujem mimo profesionálneho rámca,“ dodal Žilinka. Zároveň povedal, že sa nenechá zastrašovať „ani takým spôsobom, že mi rozsypávajú pred rodinným domom klince“.