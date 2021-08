Kolíková o zrušení obvinení: Spôsobuje to nedôveryhodnosť všetkých inštitúcií

Situácia po zrušení viacerých obvinení Generálnou prokuratúrou SR spôsobuje nedôveryhodnosť všetkých inštitúcií, od jednotlivých súdov cez špeciálnu prokuratúru až po generálnu prokuratúru.

Vyhlásila to vo svojom stanovisku ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) s tým, že sa dostávajú do konfliktu inštitúcie, ktoré sú teraz kľúčové pre obnovu dôvery ľudí v štát i v to, že zákon platí pre každého. Na mieste podľa ministerky je aj diskusia o samotnom umožnení využiť ustanovenie §363 v Trestnom poriadku, a to bez toho, aby spochybňovala využitie tohto priestoru pre generálnu prokuratúru. Kolíková rozumie, že jednotlivé orgány môžu mať v nejakom momente rozličný názor na danú vec. Považuje však za nešťastné, že v tomto momente došlo k eskalovaniu napätia medzi týmito orgánmi. "Túto eskaláciu napätia nám fakticky umožňuje práve toto ustanovenie v práve. Bez toho, aby som to akokoľvek komentovala, či ten výsledok bol alebo nebol spravodlivý, čo ani neviem, pretože naozaj som v tejto veci spis nevidela," skonštatovala šéfka rezortu spravodlivosti.

K prípadu bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského ministerka uviedla, že je dôležité, aby vo všetkých trestných konaniach, ktoré sa týkajú týchto káuz, bol zrozumiteľný postup orgánov činných v trestnom konaní aj výsledky ich rozhodnutí vrátane rozhodnutí súdov. "Je dôležité, aby v prípade, že danou vecou sa zaoberala či už generálna prokuratúra, špeciálna prokuratúra, Špecializovaný trestný súd, Najvyšší súd, dokonca aj Ústavný súd a je zjavné, že v danej veci majú odlišný právny názor, aby bolo veľmi zrozumiteľne zdôvodnené od toho orgánu, ktorý sa rozhodol zastaviť trestné stíhanie, prečo tak urobil. Osobitne ak tak urobil v momente, keď sa daná vec mala dostať na súd ako obžaloba," skonštatovala Kolíková.

Prípad finančníka Jaroslava Haščáka a spol. nechce dávať na rovnakú rovinu ako prípad Pčolinského. "V prípade obvineného Haščáka sme tu mali aj rozdielny postup zo strany súdov, či už Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu SR a áno, tu sa nám zjavne teraz dostal do konfliktu postoj špeciálnej a generálnej prokuratúry," skonštatovala. Zároveň upozornila, že v tejto veci podala dovolanie, a teda videla dôvodnosť trestného stíhania.

Generálna prokuratúra SR zrušila v utorok obvinenia bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému, podnikateľovi Zoroslavovi Kollárovi, finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke. V utorok zároveň policajný prezident Peter Kovařík informoval, že sa vzdáva svojej funkcie. Odísť chce k 15. septembru, po návšteve pápeža Františka na Slovensku. Z polície odchádza do civilu.