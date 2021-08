Prezidentka Čaputová: Odstúpenie Kovaříka je očakávanou reakciou na obvinenie

Odstúpenie prezidenta Policajného zboru SR Petra Kovaříka je očakávanou reakciou na jeho predchádzajúce obvinenie krajským prokurátorom.

Vykonávať takúto funkciu so statusom obvineného by bolo ťažko obhájiteľné. Myslí si to prezidentka SR Zuzana Čaputová. Pripomína tiež, že dôvody jeho obvinenia neboli zo strany prokuratúry stále vysvetlené. "Odstúpenie policajného prezidenta Petra Kovaříka je očakávanou reakciou na jeho predchádzajúce obvinenie krajským prokurátorom. Bolo by ťažko obhájiteľné vykonávať takúto funkciu so statusom obvineného z úmyselného trestného činu a rešpektujem, že aj pán Kovařík si to takto vyhodnotil," konštatuje Čaputová v reakcii, ktorú poslal jej hovorca Martin Strižinec.

Podotýka, že dôvody jeho obvinenia však zo strany prokuratúry stále neboli vysvetlené. Pripomína, že dôvera verejnosti v inštitúcie na ochranu práva a v proces vyšetrovania je v demokratickej spoločnosti kľúčová. "Preto od najvyšších predstaviteľov týchto inštitúcií očakávam, že budú konať spôsobom, ktorý dôveru verejnosti posilní a nie naopak," zdôraznila Čaputová. Zdôvodňovanie citlivých rozhodnutí pred verejnosťou patrí k budovaniu dôvery a patrí aj k étosu zmeny, ku ktorej sa podľa nej všetci hlásili.

Policajný prezident Peter Kovařík sa vzdáva svojej funkcie. Na ministerstvo vnútra už doručil žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru, ktorú podpísal v pondelok (30. 8.). Odísť chce k 15. septembru po návšteve pápeža Františka na Slovensku. Odchádza do civilu. Oznámil to v utorok počas tlačovej konferencie.