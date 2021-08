Vracia úder! Minister Mikulec sa pustil do Pellegriniho a strany Hlas, servítku si pred ústa veru nedával

Minister vnútra Roman Mikulec sa tvrdo pustil do Hlasu. Podľa strany Petra Pellegriniho totiž obvinenie policajného prezidenta znamená, že polícia nekoná nezávisle.

Mikulec toto vyhlásenie neprešiel bez reakcie, ktorú zverejnil na sociálnej sieti. "Ak teda pôjdeme podľa tejto logiky, čo potom znamená obvinenie, že Peter Pellegrini dostal úplatok 150- tisíc v krabici od šampanského? Alebo informácie o zločineckej skupine, ktorá fungovala na ministerstve vnútra počas pôsobenia pani Sakovej a Kaliňáka?" pýtal sa minister vnútra. Podľa neho sú vyjadrenia na adresu policajného prezidenta Petra Kovaříka iba vatou, ktorá má nasýtiť potenciálnych voličov, ale v skutočnosti nehovoria o ničom.

"Pani Saková, bývalá ministerka vnútra hovorí: „Neviem si predstaviť, že by sa niečo takéto dialo na ministerstve vnútra za vlády Petra Pellegriniho.“ V tom sa s ňou naozaj nedá nesúhlasiť, to si totiž neviem predstaviť ani ja. Všetci dobre vieme a na to existujú už aj relevantné dôkazy, že za ich vlády boli policajní funkcionári, politické špičky a oligarchovia chránení a nikto sa im neodvážil dať ani len pokutu za parkovanie," pokračoval v kritike Mikulec.

Podľa ministra prirovnáva Pellegrini najnovšie Slovensko k rozvojovej krajine, lebo predstavitelia silových zložiek čelia obvineniu. "Pellegrini zrejme doteraz nepochopil, že práve 12 rokov trvajúca vláda SMERU, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bol aj on, zaviedla praktiky, za ktoré by sa veru nemuseli hanbiť ani tie najnedemokratickejšie režimy," neodpustil si štipľavú poznámku.