Minister Richard Sulík v potýčke s vedkyňou: Nadávky do kráv a hochštaplerov!

Nevyberané správanie ministra. Šéf slovenského hospodárstva Richard Sulík (53) sa dostal do konfliktu s vedeckou pracovníčkou, ktorej v e-mailovej komunikácii napísal, že je krava.

Spor sa rozhorel preto, že vedkyňa venujúca sa mikrobiológii Soňa Dubná písala ministrovi kritiku ohľadom firmy, ktorá mieri do Rimavskej Soboty a myslí si, že môže spôsobiť ekologickú katastrofu v lesoch. Ide o bavorského spracovateľa dreva Ziegler Grup. Minister a šéf SaS sa po mailovej výmene neudržal a odpísal jej vulgárnym slovníkom: „Ježiš, vy ste krava.“

„Sulík mojej kamarátke a vedeckej pracovníčke Soni Dubnej napísal, ze je KRAVA. Napísal jej to ako žene. Dovolila si totižto protestovať proti zámeru dotiahnuť investora, ktorý ročne vypili milión kubíkov dreva. Sídlo spoločnosti má byť v Rimavskej Sobote. Argumentuje tým, ze vytvorí 300 pracovných miest!!! To je teda argument...,“ napísal na sociálnej sieti Peter Nôta, ktorý na to upozornil.

Dubná následne v komentároch dopĺňa, čo mohlo Sulíka rozzúriť natoľko, že reagoval nevyberaným slovníkom. „Ja som mu predtým, alebo potom napísala, že je hochštapler a mal by vypadnúť... Lebo mi argumentoval, že nemám ani predstavu koľko kubíkov dreva za rok narastie,“ tvrdí Dubná. Priznáva, že v správach ho obvinila z rozkrádania verejných zdrojov. „Ja som sa ho len pýtala, či dostal 6 + 6 + 6,“ dodala.

Sulík neskôr zverejnil aj predchádzajúce maily, ktoré ukazujú, že vedkyňa ho nevyberaným slovníkom obvinila z presného opaku, čo chce urobiť. V úvodnej správe, ktorú mu poslala sa skloňovali označenia ako „malý fašista“ či „hajz*l“.

Sulík priznáva, že nereagoval slušne, avšak pripomína, že komunikácia bola dlhšia. „Uvedenej mailovej komunikácii predchádzala dlhodobejšia výmena emailov, v ktorých pani odmietala vnímať akýkoľvek rozumný argument a pokračovala v urážkach a nekonštruktívnom osočovaní. Aj pán minister je len človek a bohužiaľ, namiesto ukončenia debaty v návale pocitu nespravodlivosti použil nevyberané slovo, za čo sa ospravedlňuje,“ skonštatovala hovorkyňa Katarína Matejková.