Premiér Heger: Mier je to najdôležitejšie, čo priniesla EÚ

Najdôležitejšou vecou, ktorú Slovensku, ale aj každej členskej krajine priniesol vstup do Európskej únie (EÚ), je mier. Počas stredajšej panelovej diskusie na roadshow rezortu diplomacie ku Konferencii o budúcnosti Európy v Košiciach to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽANO).

„Ak sledujete situáciu v Afganistane, tak každý si uvedomí, že mier vôbec nie je samozrejmosť, nie je po celom svete. A my máme tú česť a možnosť žiť v jednom z najpokojnejších kútov sveta, a aj veľmi vyspelých. Slovensko dnes ako členský štát patrí do elitného klubu najvyspelejších krajín sveta,“ povedal. Za ďalšie výhody členstva v EÚ označil aj otvorenie hraníc či eurozónu. Zároveň vyzdvihol spoločný postup EÚ pri zabezpečovaní vakcín proti ochoreniu COVID-19. Pripomenul, že ak by Slovensko nebolo jej súčasťou, k vakcínam by sa dostalo omnoho neskôr.

Čo sa týka fondu obnovy EÚ a eurofondov, na Slovensku by sa z týchto zdrojov malo v najbližších rokoch najviac peňazí investovať do prioritných oblastí, za ktoré súčasná vláda považuje vzdelávanie, zdravotníctvo, digitalizáciu či životné prostredie. Podľa Hegera je na začiatku úspechu vyspelých krajín práve investícia do vzdelania. Zvýšiť samotnú kvalitu škôl by sa podľa neho malo aj pritiahnutím zahraničných profesorov. V súvislosti so stavom zdravotníctva skonštatoval, že i súčasná pandemická situácia poukázala na to, že Slovensko v porovnaní s inými krajinami nebolo pripravené.

Budúcnosť EÚ by sa podľa premiéra mala tvoriť spoločne s verejnosťou aj na podobných diskusiách. „Poctivá diskusia, kde sa počúvame, kde vieme veľmi konštruktívne aj skritizovať veci a urobiť nápravu, to je to, čo potrebujeme v týchto mesiacoch absolvovať, aby mohla byť EÚ ešte lepším miestom pre život nás všetkých,“ dodal.

Cieľom podujatí s názvom Roadshow 2021 je otvorene diskutovať s verejnosťou o budúcnosti EÚ a podporiť zapojenie slovenskej verejnosti do Konferencie o budúcnosti Európy. Sériu podujatí organizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR celkovo v 25 slovenských mestách. Pre návštevníkov sú okrem iného pripravené aj rozhovory o európskych otázkach, prezentácie úspešných europrojektov, ako aj sprievodné kultúrne a interaktívne aktivity, súťaže a podobne.