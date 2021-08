Otázniky tesne pred priamym prenosom: Kedy Matovič ukáže nový štatút očkovacej lotérie?

Ako budú vyzerať nové pravidlá?

Očkovacia prémia pod názvom Byť zdravý je výhra vzbudzuje aj necelý týždeň po odvysielaní prvej časti veľa otáznikov. RTVS ani ministerstvo financií pod vedením Igora Matoviča (48) napriek sľubom do štvrtka večera neukázali nový štatút lotérie, ktorý by mal zabrániť opakovaniu fiaska z predchádzajúcej nedele.

Zatiaľ čo súťažiaca Zuzana prišla o 400-tisíc eur pre oneskorený prenos cez webstránku RTVS, ďalší súťažiaci Jakub nezískal 200-tisíc eur, keďže pracoval v tom čase ako hasič a záchranár v službe. Problémom sa stalo hovorenie hesla, ktoré svieti počas vysielania na obrazovkách Jednotky a vyžrebovaný súťažiaci ho musí povedať do 20 sekúnd od výzvy moderátorov.

Po odvysielaní prvého dielu sa spustila veľká kritika aj zo strany politikov, ktorí upozorňovali na to, že v nevýhode sú aj nevidiaci či nepočujúci ľudia, ktorí nemajú asistenov, ktorí by im v prípade výhry pomohli. Minister Igor Matovič sa po tom, čo v statuse ľudí, ktorí nevyhrali, sarkasticky napomínal, rozhodol zavítať do Prešova, kde sa stretol so súťažiacou Zuzana a spolu s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom sľúbili zmeniť štatút súťaže.

„Právo nemôže byť len striktné, ale musí byť aj spravodlivé. Stala sa krivda. Zuzana nevyhrala, na druhej strane väčšina Slovenska cíti, že má morálne právo na výhru, a urobíme všetko s právnikmi, aby výhru dostala,“ vyhlásil Matovič.

Pôvodne hovoril o tom, že definitívny štatút by mal byť známy do stredy, predseda Rady RTVS Igor Gallo zase spomínal ako konečný deň štvrtok. Ani to však neplatí a verejnosť do štvrtka večera netušila, podľa akých pravidiel sa bude v nedeľu lotéria vysielať a či Zuzana bude mať nárok na 400-tisíc, alebo nie, ako tvrdia viacerí advokáti.

Ministerstvo financií tvrdí, že zmeny v štatúte budú implementované v krátkom čase. „O konkrétnych úpravách budeme informovať,“ skonštatovali z rezortu. Zmeny by však mali byť jasné ešte pred živým nedeľným vysielaním.

Chaotická očkovacia lotéria má dohru: Tvrdý odkaz Matovičovi od Lukáša! Takto reagujú zvyšní súťažiaci

Bližšie informácie nemali ani vo verejnoprávnej inštitúcii. „Vyhlasovateľ aj vysielateľ súťaže budú o ďalšom postupe informovať následne po tom, ako bude prijaté rozhodnutie všetkých zodpovedných zložiek,“ skonštatovala hovorkyňa Andrea Pivarčiová.