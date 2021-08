Pellegrini tvrdí, že žiadnu pozvánku na výsluch nedostal: Jednu vec však nevylúčil

Od orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) som nedostal žiadnu pozvánku na výsluch a ani na žiadny úkon.

Počas stredajšej tlačovej konferencie to uviedol líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD a bývalý premiér Peter Pellegrini. „Nikdy som vo verejnej funkcii od nikoho nič nežiadal a ani nič navyše nedostal,“ zopakoval. O úplatku pre Pellegriniho majú vypovedať bývalý šéf finančnej správy František Imrecze a podnikateľ Michal Suchoba, ktorí sú obvinení v kauze Mýtnik.

„Ostáva mi len veriť, že OČTK dobre preskúmajú všetky výpovede, lebo už samotní novinári píšu, čo vo výpovediach nesedí a verím, že pravda vyjde na povrch,“ zdôraznil. Myslí si, že OČTK nestačí bežný zamestnanec, ale chcú dostať „väčšiu rybu“.

Tvrdí, že mnohí obvinení sú držaní v kolúznej väzbe v zlých podmienkach a pod takýmto tlakom sú schopní povedať aj niečo, čo nemusí byť pravda. „Preukazuje sa, že v niektorých prípadoch to tak je. Máme právoplatne odsúdeného pána Dömötöra,“ vyhlásil. Pellegrini ďalej uviedol, že František Imrecze nie je v dobrej psychickej pohode, a preto mohol využívať všetky možnosti na to, aby sa dostal z väzby na slobodu. Pellegrini sa obul do Matoviča: Očkovaciu lotériu treba zrušiť, je to hanba na hanbu!

Nemyslí si, že by si v jeho mene podnikateľ Miroslav Výboh, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač, mohol pýtať úplatky. Zároveň nevylúčil, že počas obdobia, keď bol predsedom vlády, sa niečo podobné mohlo udiať. „Toto nemôže vylúčiť ani Robert Fico, ani Igor Matovič a ani Eduard Heger,“ doplnil.

Údajná korupcia v súvislosti s Pellegrinim sa mala týkať politickej podpory pre projekt virtuálnej registračnej pokladnice z roku 2014 v hodnote 5,5 milióna eur, ktorý si vyžadoval zmenu legislatívy. Peniaze mali ísť cez prostredníka, podnikateľa Miroslava Výboha (obvinený v rámci akcie Mýtnik III), dať mu ich mal podnikateľ Michal Suchoba v škatuliach od šampanského. „Nebudem to komentovať, lebo sa to nedialo,“ uzavrel šéf Hlasu-SD.