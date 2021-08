Matovičova sestra ide opäť proti bratovi: Debilizmus a nenažranosť!

,,Brunejský sultanát je oproti Slovensku chudobný príbuzný.

Rozhadzujeme stovky miliónov eur a minister financií má už všetko "porobenô", tak sa venuje lotérii. To sme na tom tak, že minister financií namiesto toho, aby mal pondelkové ministerské porady a riešil, z čoho budeme platiť fungovanie štátu, behá po Prešove a rieši zbabranú ´kolotočársku´ estrádu?" zamýšľa sa.

,,Celá lotéria je jeden veľký omyl a prísne vzaté, ak má mať niekto morálne právo vyhrať 400 000 eur z verejných zdrojov za to, že sa bol očkovať, tak potom tí ľudia, ktorí sa prihlásili do lotérie, majú morálne právo čakať na svoje šťastie a budúcu nedeľu očakávať 500 000-eurovú výhru, lebo tak to bolo povedané. (...) Matovič dostal do svojej politickej eseročky, ktorá ma aktuálne názov: OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA od štátu už viac ako tridsať miliónov eur, čo keby odškodnil pani Zuzanu z týchto peňazí?" navrhol Hlina na Facebooku.

Do debaty pod príspevkom sa zapojila Zuzana, sestra nášho expremiéra. Je známe, že hoci sú rodina, v otázke vecí verejných len ťažko hľadajú prienik. Zuzana brata opäť raz potopila. ,,Je úplne jedno, či výhra 400 tisíc eur bude výherkyni vyplatená z peňazí určených na lotériu alebo z peňazí politickej strany OĽaNO. Stále to sú a budú len dane všetkých ľudí! To nie sú peniaze politických strán. To sú obrovské milióny, ktoré zaplatili tí najobyčajneší pracujúci ľudia do spoločnej pokladnice na chod tohto štátu a zveľaďovanie Slovenska. Nie na to, aby si tu politické strany robili biznis na úkor nadretých ľudí. Alebo aby sa tu rozhadzovali obrovské milióny na nejaké debilné lotérie. Ak sa niekto dáva očkovať, tak to asi robí preto, že sa chce chrániť pred prípadnou infekciou a jej následkami. A nie preto, aby tu vyhrával milióny. Sa nám tu nejak počas tej koronakrízy rozmohol debilizmus s nenažranosťou dokopy," nešetrila kritikou.