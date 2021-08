Sulíkov rezort má zásadné pripomienky: Dostane rodičovský bonus a zrušenie odvodových stropov stopku?

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR chce, aby sa v pripravovanej novele zákona o sociálnom poistení (prvá časť dôchodkovej reformy, pozn. TASR) upustilo od rodičovského bonusu aj od zrušenia odvodových stropov.

Vyplýva to z pripomienok, ktoré rezort adresoval ministerstvu práce na portáli Slov-lex.sk.

K prvej časti dôchodkovej reformy z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) prišlo už niekoľko pripomienok. Medzi nimi aj množstvo zásadných. "Žiadame predkladateľa, aby upustil od návrhu financovania neodôvodneného zvýšenia dávok prostredníctvom zvýšenia odvodov," napísalo ministerstvo hospodárstva s tým, že rezort práce podľa neho neodôvodnil potrebu napríklad zvýšenia maximálneho materského z 1669,50 na 2087 eur mesačne a ani iných dávok. "Na druhej strane je však zrejmé, že by si uvedené zvýšenie dávok a príspevkov následne vyžiadalo zvýšenie verejných výdavkov o vyše 43 miliónov eur ročne," dodal rezort.

Nesúhlasí ani so zavedením tzv. rodičovského dôchodku. Bol by totiž financovaný prostredníctvom zvýšenia odvodov s ambíciou ďalšieho zvyšovania odvodov v budúcnosti. Pre zlepšenie konkurencieschopnosti Slovenska je však potrebné robiť opak. Problém v tomto prípade vidí ministerstvo aj v byrokratickej záťaži.

"Žiadame predkladateľa, aby upustil od zrušenia maximálnych mesačných vymeriavacích základov na uplatnenie poistného," pokračovalo ministerstvo v pripomienkach s tým, že by to malo množstvo negatívnych vplyvov. Zvýšilo by to celkové daňovo-odvodové zaťaženie, znížilo konkurencieschopnosť, obmedzilo tvorbu vysokokvalifikovaných pracovných pozícií a zvýšilo riziko odchodu vzdelaných ľudí do zahraničia.