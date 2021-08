Tlak na odstúpenie guvernéra NBS silnie: Kto žiada hlavu Kažimíra? Tvrdé odkazy Fica a Pellegriniho

Peter Kažimír (53) sa dostal do vážnych problémov.

Politik, ktorého donedávna aj jeho politickí oponenti považovali skôr za odborníka a nezvykli ho často spájať s kauzami z obdobia vlád Smeru, čelí čoraz väčšiemu tlaku, na to, aby odstúpil. Napriek tomu, že odvolať ho je takmer nemožné, čoraz viac politikov naňho apeluje, aby situáciu sám zvážil a odišiel dobrovoľne. Kto všetko žiada Kažimírovu hlavu a ako na to reaguje samotný Kažimír?

Bývalí šéfovia Finančnej správy František Imrecze, Lenka Wittenbergerová či bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc nie sú len osobami, ktoré stoja v centre vyšetrovaných korupčných schém, ale zároveň aj bývalí blízki spolupracovníci a nominanti Petra Kažimíra. Čoraz viac politikov preto tvrdí, že sa Kažimír nemôže tváriť, že by sa ho to netýkalo.

„Nesie plnú zodpovednosť za svojich nominantov - tých, čo sa priznali, a aj tých, ktorí sú obvinení. To nám chce pán Kažimír nahovoriť, že o tom nevedel? Nehovoriac o podozreniach, že aj on mal byť zapojený v úplatkoch. Peter Kažimír by mal buď vysvetliť podozrenia, alebo odstúpiť,“ hovorí pre Nový Čas Juraj Šeliga zo strany Za ľudí. Spolu s poslancom OĽaNO Petrom Kremským už niekoľko dní apelujú na Kažimíra, aby vyvodil zodpovednosť a odstúpil.

O odchode mocného muža slovenského finančníctva z čela národnej banky hovorí dokonca už aj OĽaNO ako celok. Post guvernéra NBS by mal podľa strany „zastávať človek s vysokými morálnymi aj odbornými kvalitami“, pričom Kažimírovo zotrvanie v tejto funkcii je podľa OĽaNO už neudržateľné.