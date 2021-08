Ministerka Milanová: Tretia vlna už nesmie zavrieť kultúru tak, ako to bolo vlani

Tretia vlna pandémie nového koronavírusu už nesmie zavrieť slovenskú kultúru tak bezprecedentne, ako to bolo vlani.

Hoci jej nástupu už zrejme zabrániť nedokážeme, môžeme sa na ňu pripraviť, povedala v diskusii v TASR TV ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). V koalícii sa podľa nej aktuálne diskutuje o novom znení COVID automatu, ktoré by mohlo dať kultúre šancu aj v ťažších pandemických časoch. Prvým krokom k tomuto cieľu bola podľa Milanovej novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorá umožňuje pri protipandemických opatreniach prihliadať na digitálny COVID preukaz. „COVID automat bude trošku iný, ako bol doterajší. Diskutujeme aj o tom, aby sa kultúrne inštitúcie nemuseli zatvárať ani v tej najhoršej, čiernej fáze. Vstupy pre očkovaných by za prísnych epidemiologických opatrení mali byť bez limitu,“ naznačila ministerka. Alternatívou pre ľudí, ktorí nemajú protilátky z očkovania ani prekonania choroby, by podľa nej mohlo byť testovanie.

Čo sa týka pandemickej pomoci, ministerstvo si podľa Milanovej ponecháva všetky schémy, ktoré s týmto cieľom vybudovalo v priebehu posledného roka a pol. „Výzvy, ktoré sme mali spustené, sme pripravení používať ako nástroj aj v nasledujúcom období, ak by došlo k akejkoľvek mimoriadnej situácii. Okrem toho štandardne fungujú naše verejnoprávne fondy Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond a fond Kult Minor,“ povedala s tým, že k dispozícii sú naďalej všetky štandardné dotačné výzvy. Približne 85 miliónov eur, ktoré boli doteraz využité na podporu kultúrnych inštitúcií a pracovníkov v kultúrnom priemysle postihnutých pandémiou, boli podľa Milanovej extra peniaze a nešli na úkor štandardných dotácií.

Bolo však podľa nej mimoriadne náročné systém pomoci vyvinúť, keď ministerstvo kultúry nebolo historicky stavané na boj proti následkom pandémie vírusového ochorenia. Okrem toho sú formy inštitúcií, ako aj práce jednotlivcov v sektore kultúry mimoriadne diverzifikované a rezort nemal k dispozícii relevantné štatistické dáta. „Podpora v prvom momente nebola riadená priamo ministerstvom kultúry. Keď pandémia vypukla, hlavným distribútorom bolo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,“ konštatovala Milanová s tým, že ďalšia časť pomoci išla prostredníctvom ministerstva hospodárstva.

Ministerstvo kultúry si podľa nej v priebehu roka 2020 vytvorilo vlastný dotačný systém pre mimoriadne situácie, na základe ktorého už rozdelilo milióny eur. „Na základe tohto nášho dotačného programu sme v decembri 2020 spustili špeciálnu výzvu pre technické profesie v kultúre. Po novom roku sme spustili výzvu pre neziskové organizácie,“ povedala s tým, že nedávno uzatvorili program na podporu fyzických osôb. Pre lepšiu orientáciu v systéme dotácií ministerstvo vytvorilo stránku pomahamekulture.sk.

Ministerstvo realizuje aj novú výzvu, na základe ktorej môžu o dotáciu požiadať kultúrne inštitúcie, ktorých zriaďovateľmi sú vyššie územné celky, respektíve mestá a obce. V tomto prípade ide o eurofondovú výzvu, peniaze však môžu žiadatelia využiť na zlepšenie technického vybavenia inštitúcií, ale aj na úpravy s cieľom dosiahnuť v čase pandémie vyššiu hygienu a bezpečnosť návštevníkov.