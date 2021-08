Matovič prehovoril o svojej daňovo-odvodovej reforme: Fiasko po sľuboch o prídavkoch 200€?!

Plán na riešenie demografickej krízy s názvom Veľký tresk a zároveň daňovo-odvodová reforma sú v spiacom štádiu.

Minister financií Igor Matovič (48) to vyhlásil medzi rečou počas toho, ako oznamoval spúšťanie očkovacej lotérie. Šéf OĽaNO pritom na začiatku mája ohlásil, že prídavky na deti stúpnu na 200 eur mesačne, no nepovedal, z čoho to chce zaplatiť. Samotnú reformu chcel verejnosti podrobne ukázať do dvoch týždňov. Prešli tri mesiace a všetko je inak.

Matovič ešte začiatkom júla tvrdil, že daňovo-odvodová reforma je pripravená a to, či bude schválená, bude závisieť najmä od postoja SaS. Začiatkom mája predstavil orientačný rámec, pričom deklaroval, že reforma bude postavená na férových daniach. Jedna daň a jeden odvod, a 200 eur mesačne na dieťa. V tom čase minister financií predbežne vyčíslil náklady na 2,5 miliardy eur. Peniaze na ňu chcel získať z viacerých zdrojov.

„Zároveň počítame s tým, že celkový výsledok (reformy) bude deficitný. Chceme prispieť niekoľkými sto miliónmi do tejto reformy s tým, že to budeme brať ako podporu dobrej veci, podporu prorodinnej politiky,“ povedal v tom čase Matovič. Neochota prezradiť detaily chystaných zmien vyvolala v spoločnosti obavy a odborníci hádali, aké zmeny by reforma mohla priniesť.

Vtedy poprel navýšenie dane z pridanej hodnoty na 25 %. Ujasnenie malo priniesť predstavenie reformy v strede mája, no svoj termín nedodržal. Zbrzdiť ju mala SaS, ktorá OĽaNO mala „okradnúť“ o 17 dní. V tom čase sa totiž riešila novela rozpočtu.