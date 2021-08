Tretia vlna sa na Slovensku už začala, máme 2 milióny zaočkovaných: Prečo to na deltu nestačí?!

Ďalší míľnik prekonaný. Zatiaľ čo pred pár mesiacmi sa na Slovensku rozhoreli boje o vakcíny, teraz sa zdá, že na masové očkovanie ďalších ľudí presvedčí zrejme až ďalšia vlna koronavírusu.

Slovensko v sobotu dosiahlo dva milióny plne zaočkovaných ľudí, čiže tých, ktorí majú za sebou obe dávky vakcíny proti COVID-19. V porovnaní s Európskou úniou je to žalostne málo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Premiantom v očkovaní je ostrovná Malta, ktorá prekonala neuveriteľných 90 % zaočkovaných aspoň prvou dávkou vakcíny. Slovensko dosiahlo v tejto kategórii 41 % ľudí. Odborníci pritom odhadujú, že na potlačenie koronavírusu potrebujeme pri delta variante aspoň raz toľko zaočkovaných. Európska únia len pred pár dňami oznámila, že splnila sľub o zaočkovanosti 70 % dospelej populácie v priemere medzi jednotlivými krajinami. V praxi sme tak v EÚ predstihli USA, ktoré malo už na začiatku roka dostatok vakcín, oveľa lepšie sú na tom zase v Kanade, ktorá sa už v celkovej populácii prehupla cez 71 % zaočkovanosti. V čakárni pritom v súčasnosti čaká len necelých osemtisíc ľudí a zdá sa, že nezaberajú ohlásené akcie na podporu očkovania. Ministerstvo zdravotníctva pritom počas týždňa ohlásilo začiatok tretej vlny.

„Táto epidemická vlna je charakterizovaná novým delta variantom, ktorý bol prvýkrát detekovaný v Indii a ktorý je infekčnejší ako predošlé varianty. Do kontaktu s ním sa dostane každá jedna osoba. Súčasne sa delta variant prejavuje ťažším priebehom ochorenia COVID-19 a ťažký priebeh nastáva už aj v nižších vekových kategóriách. Každá osoba, ktorá nie je očkovaná, si automaticky vyberá to, že sa vírusom nakazí. Kým vysoko zaočkované regióny prejdú treťou vlnou bez toho, aby to ich obyvatelia pocítili, v nízko zaočkovaných regiónoch sa naši najbližší ocitnú v nemocnici a nie všetci ochorenie COVID-19 môžu prežiť,“ povedal epidemiológ Martin Pavelka.