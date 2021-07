Minister Lengvarský chce výhody pre očkovaných: Názory poslancov na novelu zákona sa líšia

Prejde parlamentom nový protipandemický zákon, ktorý by okrem iného zvýhodňoval zaočkovaných pri vstupe na podujatia či do rôznych zariadení?

Novela zákona má stanoviť, že v prípade tretej vlny, ktorá sa očakáva už o pár týždňov, nebude štát musieť úplne zatvárať prevádzky, keďže bude môcť podmieňovať vstup do nich očkovaním. Pri očkovaných by tak nemuseli platiť limity na počet ľudí v krčme, kine, fitku či na štadióne. Neočkovaní by mohli chodiť do prevádzok v prípade, ak budú mať negatívny PCR test. To pred mesiacom nahnevalo najmä Sme rodinu či Igora Matoviča.

Samotný minister Vladimír Lengvarský verí, že zákon prejde. O šumoch, že niektoré koaličné strany s ním môžu mať problém, nechcel špekulovať. „Nemám také informácie. Bol som v pondelok na koaličnej rade, tam bol vyjadrený súhlas všetkých koaličných strán,“ hovorí minister. Postoje niektorých strán však nasvedčujú tomu, že ich podpora nie je istá. „Dohodneme sa na klube,“ odpísal šéf Sme rodina Boris Kollár a podobne sa vyjadrovali aj ďalší politici, najmä tí z OĽaNO.

Jasnú podporu signalizovali len SaS a Za ľudí. „Samozrejme, za,“ odpísal nám poslanec Za ľudí Juraj Šeliga a podobne jednoznačne sa vyjadrila aj jeho stranícka kolegyňa Vladimíra Marcinková či viacero ľudí zo SaS. Zatiaľ čo OĽaNO, ktoré Lengvarského do funkcie nominovalo, si do poslednej chvíle vyjasňovalo stanoviská, postoj opozície bol jednoznačný. Viacerí opoziční politici nám potvrdili, že budú hlasovať proti novele. Argumentovali pritom predovšetkým tým, že odmietajú zvýhodňovanie zaočkovaných.