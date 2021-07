Matovič je z diania v strane Za ľudí znechutený: O toto ide Kolíkovej?

Napätá situácia v strane Za ľudí by sa už mohla skončiť.

Po rokovaní vlády v stredu to médiám povedal expremiér a minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Vláda SR v stredu totiž odvolala Michala Luciaka (Za ľudí) z postu štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti. Vyhovela tak návrhu šéfky rezortu Márie Kolíkovej (Za ľudí).

„Pani Kolíková chce zjavne týmto zvyšovať svoju hodnotu a tlačiť koaličných partnerov do kúta. Celá situácia v strane mi už príde ako ,kto z koho´. Malo by sa to čím skôr vyriešiť," dodal Matovič.

V súvislosti s prípadným prerozdelením síl v poslaneckom klube Za ľudí a posilnením Kolíkovej frakcie po návrate Luciaka do NR SR predpokladá, že sa Kolíková snaží "zvyšovať svoju hodnotu a ostatných partnerov tlačiť do kúta". Verí, že poslanci v jej frakcii sú svojprávni a budú podporovať koalíciu naďalej.

V súvislosti so zastúpením Kolíkovej frakcie na rokovaniach koaličnej rady zopakoval, že má dve časti. Jednou je rokovanie lídrov strán, kde podľa jeho slov Kolíková doteraz prístup nemala ani mať nebude. Dodal, že druhou je rokovanie zástupcov strán, kde Kolíková chodievala a asi aj bude chodiť.

Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová dnes povedala, že Kolíková dehonestuje dôležité štátne funkcie. „Odvolaním Michala Luciaka z funkcie štátneho tajomníka sleduje Mária Kolíková ciele, ktoré nemajú nič spoločné s hodnotami strany Za ľudí. Cieľom jej skupiny totiž je, aby z parlamentu ,vyhodili´ Vieru Leščákovú, ktorá je náhradníčkou za Michala Luciaka," myslí si Remišová. Luciak sa totiž po konci vo funkcii štátneho tajomníka vráti do Národnej rady SR ako poslanec.