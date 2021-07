Zdupká zo strany? Člen predsedníctva Za ľudí pripúšťa odchod, ak sa do septembra nič nezmení

Poslanec Národnej rady (NR) SR a člen predsedníctva strany Za ľudí Tomáš Lehotský pripúšťa odchod zo strany, ak sa do septembra nič nezmení.

Povedal to pre TASR s tým, že by to automaticky znamenalo aj jeho odchod z klubu Za ľudí. "Táto možnosť je, samozrejme, možná," odpovedal Lehotský na to, či uvažuje o odchode zo Za ľudí. Zo strany by odišiel, ak by sa do septembra v nej nič nezmenilo. Na otázku, čo by to malo byť, povedal, že sú viaceré alternatívy, pričom ultimátna vec je zvolanie snemu.

Lehotský kritizuje, že predsedníctvo strany nebolo zvolané už druhý mesiac.

"Predsedníčka strany zrejme nepotrebuje konzultovať žiadne politické otázky, ani pred mimoriadnou schôdzou parlamentu, so svojimi straníckymi kolegami," povedal poslanec. Dodal, že mimoriadny snem žiada päť zo siedmich podpredsedov strany, ako aj tri krajské predsedníctva strany, a to v Nitre, Košiciach a Prešove. Podľa Lehotského hovoria o zvolaní mimoriadneho snemu v prvom septembrovom týždni. "Predsedníčka strany žiadosti podpredsedov, poslancov aj členov strany v regiónoch dlhodobo ignoruje a účelovo urobila personálne zmeny v predsedníctve," doplnil.

Šéfka Za ľudí Veronika Remišová pre TASR uviedla, že predsedníctvo bude v najbližších týždňoch. Dodala tiež, že podľa stanov strany mimoriadny snem zvoláva predsedníctvo, nemôže ho zvolať samotný predseda strany. "Mocenské ambície niektorých členov vedenia strany nie sú dôvodom na zvolanie mimoriadneho snemu," skonštatovala. Ak je dôvodom nespokojnosti členov zlé manažovanie vládnej krízy v marci, Remišová nerozumie, prečo po jej skončení členovia predsedníctva jednomyseľne vyjadrili spokojnosť s Remišovej rokovaniami a vyriešením vládnej krízy. "Vzhľadom na medializované vyjadrenia niektorých straníkov sa mi zdá, že celé mediálne divadlo s mimoriadnym snemom je len zámienkou na odchod so strany," dodala.

Členka predsedníctva Za ľudí a poslankyňa Vladimíra Marcinková hovorí, že za nejakých okolností prichádza do úvahy jej odchod zo strany. "Ale momentálne o tom neuvažujem. Záleží to od vývoja situácie v strane," povedala pre TASR.

Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka strany Mária Kolíková ešte minulý týždeň povedala, že členovia žiadajúci zvolanie snemu sa budú musieť k tomu v nejakom momente postaviť čelom. "Ten čas sa podľa mňa blíži," skonštatovala. Kolíková následne pre Aktuality.sk povedala, že ak snem nebude, jednou z možností je aj jej odchod zo strany Za ľudí.

V strane Za ľudí je už dlhšie rozkol, ktorý sa prehĺbil po vládnej kríze. Nespokojní členovia strany okolo Kolíkovej si vytvorili frakciu v strane a žiadajú zvolať snem, na ktorom by sa volilo nové vedenie Za ľudí. Svoj záujem o post šéfa strany ešte v polovici júna prejavil Juraj Šeliga, Remišová vtedy povedala, že je kompromisným kandidátom.