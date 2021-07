Premiér ministra Mikulca neodvolá: Jasné stanovisko Hegera

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) nemieni vyhovieť výzve Smeru-SD, ministra vnútra SR Romana Mikulca (OĽANO) neodvolá.

„Aj keby údajná nahrávka rozhovoru bývalého prezidenta Finančnej správy (FS) Františka Imreczeho s bývalým riaditeľom NAKA Branislavom Zurianom bola autentická, nie je na nej zaznamenaný žiadny relevantný fakt, na základe ktorého by vznikalo dôvodné podozrenie o korupčnom správaní sa Romana Mikulca, keď bol na čele vojenskej rozviedky," uviedol v stanovisku Úrad vlády SR.

Zároveň zdôraznil, že súčasný kabinet nijako nezasahuje do práce orgánov činných v trestnom konaní. "Je plne v ich kompetencii, aby v súlade so zákonmi odhaľovali trestnú činnosť, a to bez ohľadu na to, či ju páchajú predstavitelia dnešnej opozície alebo koalície. Zákon platí pre každého rovnako,“ dodal ÚV.

Opozičný Smer-SD vyzval vo štvrtok premiéra, aby Mikulca odvolal z funkcie, dôvodom má byť vážny problém, ktorý vidí jeho v korupčnom živote. Argumentuje medializovanými informáciami, že bývalý šéf finančnej správy mal hovoriť o úplatku pre Mikulca. Ministrovo slovo, že to tak nie je, podľa Smeru nemôže stačiť, upozorňuje pritom na fakt, že aktuálne sedia vo väzbe viacerí obvinení len na základe výpovede jedného kajúcnika. Mikulec na štvrtkovom tlačovom brífingu obvinenia Smeru-SD odmietol.