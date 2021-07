Hlas bývalého šéfa daniarov Imreczeho na tajnej nahrávke: Čo odhaľuje o Mikulcovi?!

Zaujímavá nahrávka.

Bývalý riaditeľ Finančnej správy František Imrecze sa v posledných týždňoch dostal do pozornosti verejnosti ako kajúcnik, ktorý vypovedá o údajných trestných činoch najvyšších predstaviteľov štátu. Okrem Roberta Fica či Petra Pellegriniho, o ktorých hovorí vo výpovediach, v uniknutej nahrávke spomína ministra vnútra Romana Mikulca.

Nahrávku zverejnil Plus 7 dní, ktorý tvrdí, že Imrecze rozpráva o údajnom úplatku pre Mikulca. „Myslím, že to bola stovka,“ povie šepotom Imrecze. Na nahrávke počuť okrem Imreczeho aj Branislava Zuriana, bývalého šéfa NAKA. Zuriana v nahrávke zaujímali detaily o úplatku. Vzhľadom na to, že počas debaty došlo na reč o nebohom Lučanskom, je zrejmé, že nahrávka bola vytvorená niekedy medzi 30. decembrom a 29. januárom, keď bol Imrecze ešte na slobode.

Zurian stretnutie s Imreczem potvrdil, avšak nevie, či to bola práve taká schôdzka, ktorú zachytáva nahrávka. Meno Mikulca sa v nej síce nespomína, no osoby hovoria o šéfovi Vojenskej spravodajskej služby, ktorým bol v čase, keď malo dôjsť k úplatku, Mikulec. Malo ísť o roky 2010 či 2011 a v nahrávke figuruje pod menom Pilot, Imrecze hovorí iba o Romanovi.