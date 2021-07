Firma Borisa Kollára sa po rokoch rozhodla zainvestovať: Obnova chátrajúceho kaštieľa

Konečne sa schyľuje k posunu!

Šéf parlamentu Boris Kollár (55) už takmer 20 rokov čelí otázkam, čo bude s dvomi kaštieľmi v Hubiciach (okr. Dunajská Streda), ktoré sa za ten čas stali len schátranými ruinami. Národná kultúrna pamiatka je v súčasnosti úplne zdevastovaná, no z fotografií, ktoré získal Nový Čas, sa zdá, že konečne sa začne s jej obnovou. Pri budove sú navezené stavebné materiály a vnútri aj vonku prebiehajú prvé úpravy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Kollár je spoločníkom vo firme Dexon, ktorá je oficiálnym vlastníkom dvoch kaštieľov vedľa seba v obci Hubice. Veľký a Malý Kaštieľ sa nachádzajú len pár kilometrov od Bratislavy. Napriek tomu sa roky s chátrajúcimi budovami takmer nič nedialo. Až doteraz, keď do ohradeného areálu pribudlo množstvo stavebného materiálu. Zdá sa, že majitelia začali najskôr s obnovou strechy, na ktorej sa už rysuje čiastočná rekonštrukcia.

Kollár kúpil historické objekty na podnikateľské účely. Z kaštieľov mal podľa jeho skorších vyjadrení vytvoriť hotel so šiestimi izbami, wellnessom, vínnou pivnicou a reštauráciou. Pri kúpe plánoval v objekte kaštieľa prezentovať kultúrne podujatia či festivaly. Kollárova firma ich nadobudla pred asi 20 rokmi za približne 330 000 eur. Svoj majetok však nechal dlhé roky chátrať.

Krajský pamiatkový úrad v Trnave schválil Kollárovi projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Veľkého kaštieľa ešte v roku 2012, no milióny si na ňu nevyčlenil. Na obnovu stavieb plánoval získať aj eurofondy a žiadal aj finančnú pomoc cez dotáciu od Agentúry pre cestovný ruch, no to napokon stiahol. Po tom, čo sa roky okolo kaštieľov nič nedialo, pamiatkari pristúpili aj k uloženiu pokuty z dôvodu zanedbanej údržby, čo majiteľov donútilo spraviť aspoň udržiavacie práce.