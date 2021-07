PS chce dekriminalizovať marihuanu: Koľko Slovákov ich podporilo podpisom petície?

Pod petíciu za dekriminalizáciu marihuany, ktorú spustilo Progresívne Slovensko (PS), sa za dva dni podpísalo sedemtisíc ľudí.

PS o tom informuje vo svojom profile na sociálnej sieti. Petíciu s konkrétnymi požiadavkami predstavili europoslanci a podpredsedovia hnutia Michal Šimečka a Martin Hojsík.

„Budeme tlačiť na to, aby Národná rada SR a vláda konečne zmenili zákony, ktoré kazia ľuďom životy, a problém so zneužívaním drog nijak neriešia," napísalo PS na sociálnej sieti. Progresívci ponúkli aj alternatívu, ktorá je v iných civilizovaných krajinách bežným štandardom, a to medicínske využitie marihuany na lekársky predpis, legálne pestovanie piatich rastlín dospelými na osobnú spotrebu, sociálno-psychologické poradenstvo v každom okrese či razantné navýšenie financií na prevenciu, vzdelávanie a bezpečné športové či umelecké aktivity pre mladých ľudí na celom Slovensku.

Cieľom petície je podľa PS dosiahnuť zmenu drogovej politiky na Slovensku, a tým aj menej zničených ľudských osudov, zdravšiu mladú populáciu a nižšiu záťaž pre štátny rozpočet. „Kým ročné náklady na väznenie jednej osoby na Slovensku tvoria podľa medzinárodných odhadov 15 950 eur, sociálna starostlivosť a liečba pre toho istého človeka by stáli ročne 2 740 eur," podotklo hnutie.