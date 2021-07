SaS hodnotí prvých 100 dní vlády Eduarda Hegera: Jednoznačné slová Sulíka

Vládna strana Sloboda a solidarita (SaS) vníma 100 dní vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) ako dobrý odrazový mostík pre ďalšie trojročné vládnutie.

Uviedol to v tlačovej správe hovorca SaS Ondrej Šprlák. Heger podľa predsedu SaS a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka zvláda svoju funkciu dobre, a preto plne stojí za jeho vládou. Dodal, že strana SaS bude v tejto vláde zodpovedným a spoľahlivým partnerom. Podľa podpredsedu SaS a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga preukázala Hegerova vláda, že je akcieschopná a pripravená riešiť problémy pokojne a s rozvahou.

„Vláda Eduarda Hegera priniesla upokojenie vzťahov vnútri koalície. Som rád, že máme viac priestoru na pokojné vládnutie a nemusíme riešiť osobné spory. Dokazuje to aj schválenie Národnej vodíkovej stratégie či výrazný posun pri dostavbe Mochoviec,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík. Gröhling dodal, že konštruktívna kritika či iný pohľad na vec by už viac nemali byť spúšťačom novej krízy. Heger je však podľa neho človekom konsenzu. Z jeho pohľadu je kľúčové aj to, že pre novú vládu je prioritou školstvo.