Politici chcú referendum pretlačiť cez zmenu ústavy: Kto je za a kto sa búri!

Po rozhodnutí Ústavného súdu, že referendum o predčasných voľbách sa nemôže konať za súčasných podmienok, sa šéfovia strán vyhrážajú zmenou ústavy.

Možnosti sú dve. Ako najschodnejšia sa v súčasnosti javí cesta zmeny ústavy. V praxi to znamená, že poslanci musia nájsť 90 hlasov poslancov v parlamente na to, aby zákonom zakotvili, že sa takýto plebiscit o výmene vlády môže konať. Čo spravia poslanci koalície a opozície?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Referendum o predčasných voľbách nebude. Rozhodol o tom Ústavný súd SR. Rozhodnutie však nepredstavuje bodku za snahou predčasne rozpustiť parlament. Referendum by sa mohlo konať, ak by sa zmenila ústava. „Keby Národná rada SR chcela niečo také zaviesť do ústavy, tak môže zmeniť ústavu, môže to do ústavy doplniť a potom takéto ľudové hlasovanie o odvolaní celoštátneho parlamentu bude v poriadku,“ uviedol Vincent Bujňák, ústavný právnik UK.

Zdá sa tak, že poslanci sa už o pár týždňov môžu zaoberať tým, že v zákone pribudne možnosť vyhlásiť referendum aj o predčasných voľbách. Paradoxne sa toho chytil šéf koaličnej strany Sme rodina Boris Kollár. Ten chce zmenu legislatívy riešiť už na júlovej schôdzi parlamentu s tým, že referendum by sa uskutočnilo na jeseň. Podobne rozpráva aj opozícia, ktorá by to chcela uskutočniť čo najskôr. Problém sa však črtá v tom, že len v júni už parlament o podobnom návrhu zákona hlasoval.

Vtedy takúto možnosť navrhoval do zákona vložiť nezávislý poslanec Tomáš Taraba, ktorý kandidoval za kotlebovcov. Nenašiel však dostatok hlasov a návrh neprešiel. Podľa zákona však parlament môže o tom istom zákone hlasovať len raz za pol roka. „Návrh považujem za vecne nesprávny, politicky absurdný a rokovanie o ňom na júlovej mimoriadnej schôdzi pri dodržaní zákona o rokovacom poriadku NR SR za nemožné,“ upozornil poslanec SaS Ondrej Dostál.

Schizofrenický Matovič

Do diskusie sa zapojil aj premiér Eduard Heger, ktorý tvrdí, že v tom bude musieť rokovať koaličná rada. Zaujímavý je postoj šéfa OĽaNO Matoviča. Ten bol po rozhodnutí súdu rozhorčený a obviňoval z toho hlavu štátu. Paradoxné je, že vo svojom predvolebnom programe mal napísané, že „nebude možné vyhlásiť referendum vo veci skrátenia volebného obdobia“.

„Hlboko nesúhlasím so zlomyseľným konaním pani prezidentky Čaputovej,“ povedal Matovič. Čaputová reagovala ostro: „Považujem za absurdné, aby som sa tu musela ospravedlňovať za to, že chcem dodržiavať ústavu. Buď žijeme v demokratickom a právnom štáte, kde platia pravidlá, alebo sa potom na demokraciu netvárme.“

Chcem, aby bolo na jeseň

Boris Kollár, Sme rodina

- Chcem podať procedurálny návrh, aby sme upravili zákon tak, aby sme mohli vypísať toto referendum. Urobila by to NR SR, prijali by sme zákon, pani prezidentka by referendum vypísala a v septembri, októbri, možno v novembri by toto referendum mohlo byť. Urobím všetko pre to, aby sme ľudí nesklamali.

Nemáme s tým problém

Michal Šipoš, OĽaNO

- Podporil by som návrh zmeny legislatívy, ktorá by umožnila vypísať referendum o predčasných voľbách. S referendom nemáme žiadny problém, musí to byť však v súlade s ústavou.