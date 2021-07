Remišová chcela spory v Za ľudí vyriešiť spoločnou chatovačkou: Tieto reakcie ju asi nepotešia

Skupina nespokojných členov strany Za ľudí okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) sa ešte nerozhodla, či príjme pozvanie predsedníčky strany Veroniky Remišovej na spoločné stretnutie, ktoré by sa malo konať na chate.

Agentúre SITA to povedal poslanec parlamentu a člen strany Tomáš Lehotský s tým, že sa o tejto téme ešte spoločne nerozprávali. Reagoval tak na stredajšie vyjadrenie predsedníčky Za ľudí, ktorá plánuje pozvať všetkých kolegov zo skupiny nespokojných členov vedenia strany „na priateľský a úprimný rozhovor, kde bude mať každý priestor na vyjadrenie svojho názoru na situáciu v strane Za ľudí a na našu budúcnosť".

Lehotský opakovane zdôraznil, že chcú vnútrostranícku situáciu riešiť na úrovni predsedníctva strany. „Predsedníctvo strany Za ľudí by malo zasadať pravidelne každý mesiac, čo sa nedeje. Nerozumiem tomu, no my aj naďalej trváme na zvolaní mimoriadneho snemu, na ktorom plánujeme riešiť budúcnosť strany," doplnil.

Ďalší poslanec Národnej rady SR (NR SR) a člen Predsedníctva Za ľudí Vladimír Ledecký Remišovej pozvanie na chatu nepríjme. „Môžeme to zorganizovať na úrovni predsedníctva strany, kde sa budeme priateľsky rozprávať, prípadne na mimoriadnom sneme, nie na chate, aby sme si tam nejakým spôsobom odkomunikovali veci. Stretnutie na chate v tomto prípade pre mňa neprichádza do úvahy, keďže na chatu chodím so svojimi priateľmi," uviedol pre agentúru SITA Ledecký. Zároveň prízvukoval, že bolo trikrát prerušené Predsedníctvo Za ľudí, na ktorom boli nespokojní členovia strany pripravení diskutovať.

Remišová od stretnutia očakáva predovšetkým zodpovedný návrat k práci pre Slovensko. Poukázala na to, že členovia strany, voliči a občania neočakávajú senzácie, populistické gestá ani vzájomné útoky, ale očakávajú prácu, ktorá zanechá za sebou pozitívne výsledky. „Je našou povinnosťou takto sa správať a takto pracovať. Trieštenie síl totiž pomáha len starému a novému Smeru," napísala v stredu 30. júna vo svojom profile na sociálnej sieti.