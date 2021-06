Mikulec reaguje na vážne obvinenia z úst exšéfa NAKA Zuriana: Žiadal úplatok?!

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) bol už v minulosti viacnásobne podrobený diskreditačným spravodajským hrám, pričom v súčasnosti sa opakuje rovnaký scenár.

Rezort vnútra tak reagoval na medializované výroky bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislava Zuriana. Ten v rozhovore pre týždenník Plus 7 dní mimo iného povedal, že odsúdený bývalý viceprezident finančnej správy Daniel Čech mu hovoril, že Mikulec údajne zobral niekoľko tisíc eur „za nejaký IT systém, ešte keď pôsobil vo Vojenskom spravodajstve". Čechovi to údajne povedal bývalý šéf finančnej správy, dnes stíhaný František Imrecze.

„Ja som tú informáciu oznámil vyšetrovateľovi. Treba pripomenúť, že Dano Čech je kajúcnik a kajúcnici musia hovoriť o každej im známej trestnej činnosti," povedal Zurian. Mikulec v tejto súvislosti zdôraznil, že ak Zurian získal takéto informácie, bolo jeho povinnosťou spísať úradný záznam a prideliť vec na vybavenie. „Uvedené informácie mali byť riadne zadokumentované tak, aby mohli vyšetrovatelia relevantne konať. Ako verejne informoval prezident Policajného zboru Peter Kovařík, uvedené skutočnosti nie sú predmetom žiadneho úradného záznamu," zdôraznil Mikulec s tým, že v prípade, že mal Zurian informácie, ktoré verejne komunikoval, mal konať tak, ako to ukladajú predpisy.

Mikulec zároveň povedal, že počas svojho pôsobenia vo Vojenskej spravodajskej službe (VSS) sa stretol s Františkom Imreczem počas rokovaní o nákupe analytického softvéru pre VSS, ktorého nákup odsúhlasila vtedajšia premiérka Iveta Radičová. Kategoricky pritom odmietol, že by požadoval akýkoľvek úplatok. „Som pevne presvedčený, že orgány činné v trestnom konaní neodkladne vypočujú všetky zainteresované osoby vrátane mňa, lebo svoje vyjadrenia budem prezentovať len a výlučne pred nimi, aby ich hodnovernosť nemohla byť žiadnym spôsobom spochybňovaná," povedal minister. Dodal, že verí, že antikampaň voči jeho osobe sa rýchlo vyšetrí a bude mať tak ako vždy doteraz v rukách meritórne rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní, na základe ktorého sa bude brániť všetkými relevantnými právnymi spôsobmi.