Pod Matovičom sa trasie stolička: Za ľudí bude ešte rokovať, Šuteková má jednoznačný postoj k návrhu na odvolanie

Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu Za ľudí majú ešte popoludní rokovať o postoji k odvolávaniu ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).

Pre TASR to uviedla predsedníčka klubu Za ľudí Jana Žitňanská. Poslankyňa Viera Leščáková (Za ľudí) už pre TASR povedala, že bude hlasovať proti vysloveniu nedôvery Matovičovi. Jej kolegyňa Miriam Šuteková hovorí, že podporiť návrh na odvolanie by bolo to isté, ako sedieť v jednej vláde s opozičnými lídrami.

"Budeme k tomu ešte sedieť popoludní," odpovedala Žitňanská na otázku, ako sa zachová jej klub. Poslanec Za ľudí Tomáš Lehotský dodal, že o postupe sa budú rozprávať aj v rámci frakcie, ktorú vytvorili okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej po vypuknutí rozkolu v strane Za ľudí. Poslanec Za ľudí Marek Hattas uviedol, že nebude hlasovať za odvolanie Matoviča.

Šuteková hovorí, že voči Matovičovi má veľa výhrad verejnosť aj partneri, no návrh na jeho odvolanie je len pokusom o oslabenie koalície. "Podporiť v takejto situácii návrh Fica a Pellegriniho je to isté, ako sedieť s nimi v jednej vláde. Takéto konanie by bolo obrovskou hanbou a Slovensku by len poškodilo," skonštatovala pre TASR.

Mimoriadne rokovania čakajú poslancov v utorok večer. Riadna 32. schôdza by sa mala po hlasovaní o 17.00 h prerušiť a nasledovať by malo mimoriadne rokovanie k Slovenskej pošte. Následne by sa malo rokovať o opozičnom návrhu na odvolanie ministra financií Matoviča.