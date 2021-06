Poslanci budú odvolávať Matoviča z funkcie ministra financií: Jasný odkaz Tarabu strane SaS

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) už zvolal na utorok dve mimoriadne schôdze.

Po hlasovaní o 17.00 h sa má začať schôdza o zmluve Slovenskej pošty. Po skončení tejto schôdze má následne začať mimoriadne rokovanie, na ktorom chce opozícia vysloviť nedôveru ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO). TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Nezaradený poslanec parlamentu Tomáš Taraba vo svojom profile na sociálnej sieti informoval: „Dnes parlament odvoláva Matoviča z postu ministra financií. SaS môžu ukázať, či to myslia vážne, že by s ním už nikdy nevládli," napísal Taraba.

Zvolanie mimoriadnej schôdze k vysloveniu nedôvery ministrovi financií iniciovali nezaradení poslanci NR SR a členovia strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD). Návrh na odvolanie Matoviča z funkcie ministra odovzdali do podateľne parlamentu v pondelok 28. júna. Líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini to zdôvodnil tým, že Matovič nezvláda výkon svojej funkcie ministra, rovnako ako nezvládol výkon premiérskeho mandátu. Pod zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísalo 39 poslancov parlamentu.

Podľa informácií TASR by sa mala riadna 32. schôdza v utorok po hlasovaní o 17.00 h prerušiť. Nasledovať by malo mimoriadne rokovanie k Slovenskej pošte. Očakáva sa však, že koalícia program schôdze neschváli. Viacerí členovia parlamentu hovoria aj o následnom odvolávaní ministra Matoviča. Rokovať by sa malo o tomto návrhu aj po 19.00 h. Hlasovanie o vyslovení dôvery členovi vlády by malo byť potom v stredu (30. 6.).

Smer-SD chce na mimoriadnej schôdzi k pošte požiadať vládu, aby zabezpečila, že Slovenská pošta okamžite odstúpi od zmluvy so spoločnosťou Lama SK. Vláda by tiež podľa navrhovaného uznesenia mala zabezpečiť dôsledné prešetrenie, či nedošlo k uprednostneniu tejto súkromnej firmy pri verejnom obstarávaní. Strana hovorí, že vláda sa mala dopustiť štátnej korupcie, ktorej cieľom bolo motivovať jedného z vypovedajúcich kajúcnikov v prebiehajúcich kauzách. Šéf strany Robert Fico totiž hovorí, že na spoločnosť Lama SK je prepojený tzv. kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó.