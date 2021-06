Matovič potápa vlastného ministra Lengvarského: Igor, na koho ešte zaútočíš?!

Našiel si ďalšiu obeť! Minister financií Igor Matovič (48) opäť nezostal nič dlžný svojej povahe a po Márii Kolíkovej (46) a Richardovi Sulíkovi (53) sa pustil do ďalšieho člena vlády.

Najnovšie nešetrí kritikou na adresu Vladimíra Lengvarského (51), ktorý je paradoxne jeho vlastným nominantom. Vyčíta mu nízky počet zaočkovaných ľudí, ale aj postoj k neregistrovanej vakcíne Sputnik V. Najprv to bol Sulík, potom Kolíková, teraz Lengvarský. Toto je zoznam členov vlády, na ktorých mal Matovič v posledných mesiacoch ťažké srdce a verejne ich osočoval.

Ministerku spravodlivosti nemohol zniesť, odkedy požadovala jeho koniec na poste premiéra, a s ministrom hospodárstva viedol počas druhej vlny pandémie jednu vojnu za druhou. Kritika ministra zdravotníctva však mnohých prekvapila, keďže ide o nominanta OĽaNO. Matovič viní Lengvarského z toho, že je málo zaočkovaných ľudí, a takisto mu vyčíta postoj k Sputniku.

„Očakával som od neho masívnu podporu pre vakcínu Spunik V. Namiesto toho, aby pomohol veci, viac nadbiehal kritikom než ľuďom, ktorým išlo o zdravie a životy,“ odkázal mu Matovič v Slovenskom rozhlase. Dodal, že Lengvarský skôr hľadá cestičky, ako ruskú vakcínu nepoužívať. Faktom však je, že Sputnik stále neprešiel registráciou EMA a nepatrí k schváleným vakcínam. Záujem oň nie je vôbec taký, ako Matovič pri jeho nákupe očakával.

Lengvarský má podľa posledného prieskumu agentúry Focus najväčšiu dôveru spomedzi členov vlády, Matovič zasa najmenšiu. Mnohí oceňujú priamočiare vyjadrovanie ministra zdravotníctva. Čo si myslí o Matovičových vyjadreniach?

„Pre mňa ako človeka a aj ako ministra zdravotníctva je pacient a zdravotnícky pracovník prioritou. So zreteľom na nich pristupujem ku všetkým rozhodnutiam a rovnako je to aj v prípade očkovania. Prosím touto cestou verejnosť, aby sa čo najviac ľudí dalo zaočkovať. Očkovanie je v tejto chvíli jediným nástrojom na to, ako ochrániť seba, svojich blízkych a ľudí vo svojom okolí,“ povedal minister zdravotníctva Novému Času.

Podporujete ministra Lengvarsého?

Boris Kollár, Sme rodina - Hnutie Sme rodina plne stojí za ministrom zdravotníctva a podporuje ho.

Veronika Remišová, šéfka Za ľudí - V strane Za ľudí sú všetci členovia vlády aj poslanci zaočkovaní. Rovnaký dobrý príklad očakávame aj od našich koaličných partnerov, ak chceme úspešne zvládnuť tretiu vlnu.

Ivan Korčok, minister zahraničných vecí, SaS - Prácu pána ministra Lengvarského si vážim a veľmi dobre sa mi s ním spolupracuje. Za pár mesiacov ukázal, že je odvážny muž na svojom mieste.

Jaroslav Naď, minister obrany - Minister obrany nebude hodnotiť prácu svojich kolegov, plne sa sústredí na úlohy spadajúce pod rezort obrany. (hovorkyňa)

Minister sa vie postaviť Matovičovi

Radoslav Štefančík, politológ

- Problém Igora Matoviča je, že zatiaľ čo v OĽaNO mu takmer nikdy nikto verejne neoponoval, takže mohol prezentovať aj nezmysly, vo vláde to má ťažšie. Tá je totiž zložená z predstaviteľov iných strán a tí sú, samozrejme, mentálne svojprávni, takže pre nich nie je zložité mu oponovať. To isté platí aj o ministrovi zdravotníctva, ktorý je síce nominantom OĽaNO, ale vo vláde za svojho šéfa považuje premiéra, nie ministra financií. Je pozitívne, že minister Lengvarský nezahmlieva, hovorí veci jasným jazykom. A pokiaľ má na stole nejaký nezmysel, trebárs aj od ministra Matoviča, tak dokáže zrozumiteľne odkomunikovať svoj postoj.