Bývalému špeciálnemu prokurátorovi svitla nádej: Prepustia Kováčika na slobodu?!

Bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi svitla nádej, že sa dostane spoza mreží.

Ústavný súd SR vrátil rozhodovanie o jeho väzbe, ktorú si odpykáva v Banskej Bystrici, naspäť pred Najvyšší súd SR v Pezinku. Radosť neskrýval expremiér Robert Fico, ktorý k tejto otázke zvolal v sobotu tlačovú konferenciu a vyzval na nej orgány EÚ, aby sa začali zaoberať situáciou na Slovensku. Aké budú ďalšie kroky v tomto procese a naozaj hrozí, že Kováčika prepustia z väzby?

Kováčika obvinil vyšetrovateľ zo založenia a podpory zločineckej skupiny, ktorého sa mal dopustiť okrem iného tým, že vynášal údaje z vyšetrovacích spisov zločineckej skupine takáčovcov a pomohol pri prepustení ich bossa Ľubomíra Kudličku z väzby. Mal za to zinkasovať úplatok 50 000 eur.

Po tom, čo ho vzali do kolúznej a preventívnej väzby a toto rozhodnutie potvrdil aj Najvyšší súd SR, sa Kováčik obrátil na Ústavný súd SR. Ten v utorok rozhodol, že Najvyšší súd porušil jeho základné právo, podľa ktorého nikoho nemožno pozbaviť slobody inak ako zákonným spôsobom.

V čom bolo toto rozhodnutie podľa Ústavného súdu problematické? Hlavným problémom je to, že v senáte Najvyššieho súdu bol aj sudca Juraj Kliment, pri ktorom môžu existovať pochybnosti o jeho nestrannosti. Krátko pred pojednávaním totiž verejne prezentoval svoje názory na Kováčika. Ešte väčším problémom môže byť podľa Denníka N to, že prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa, ktorý podal návrh na vzatie Kováčika do väzby, je Klimentovým synovcom.