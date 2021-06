Minister Gröhling zatváranie škôl na jeseň nepripúšťa: Budeme to riešiť úplne inak!

Končí sa už druhý školský rok, ktorý výrazne obmedzila pandémia koronavírusu.

Veľké časti škôl boli mesiace zatvorené, žiaci a učitelia sa ponorili do vzdelávania cez monitory počítačov. Minister školstva Branislav Gröhling (47) v rozhovore pre Nový Čas objasňuje, čo očakávajú na jeseň, či pristúpi na opätovné zatvorenie vzdelávacích inštitúcií, aj to, aký je plán B v prípade príchodu tretej vlny.

Niektoré školy boli zatvorené pol roka. Nedalo sa zatlačiť viac na rozhodnutia krízového štábu, aby deti strávili v školách viac času aj osobne?

- Dalo sa a aj sme tlačili. A výrazne sme tlačili. A skôr nám bolo vyčítané, že sme materské školy a prvý stupeň mali kontinuálne otvorené, s rôznymi výnimkami v rámci niekoľkých týždňov. Mnohí sa pýtajú, či sme s tým spokojní a či by sme urobili niečo inak. No na základe informácií a situácie, ktorá bola v danom období, sme konali najlepšie, ako sme vedeli.

Školy sa napokon otvorili na niečo vyše dvoch mesiacov. Zisťovalo si ministerstvo, aký je stav vedomostí žiakov na základných a študentov na stredných školách?

- Zisťujeme i teraz, jednotlivé prieskumy ešte prebiehajú. Máme jeden, ktorý vypracovala a robí naša štátna inšpekcia v rámci dotazníkového prieskumu. Je to aj o tom, ako prebiehalo dištančné vzdelávanie, ako na to reagujú mladí ľudia, aké mali poznatky aj smerom k učiteľom, aj smerom k rodičom a tomu sociálnemu zabezpečeniu. Druhý, povedzme, že prieskum, hoci je to monitoring, je Testovanie 9, kde odpovedali na rôzne otázky, čo sa týka vedomostí. To vyhodnocovanie bude trvať trošku dlhšie. Školy tú odpoveď dostanú v priebehu pár týždňov.

Pri dištančnom vzdelávaní bolo veľkou témou, že už počas prvej vlny odhadom 52-tisíc detí nemalo prístup k dištančnému vzdelávaniu. Najnovšie odhady hovoria dokonca o vyše 100-tisíc žiakoch počas druhej vlny.

- Stále sú to odhady. My pracujeme s čo najvyšším číslom, aby sme vedeli čo najviac pokryť deti, ktoré nemali prístup k dištančnému vzdelávaniu...

Ako je možné, že toľko detí nemalo prístup k dištančnému vzdelávaniu?

- Toto aj ja vyčítam všetkým tým digitálnym lídrom, ktorých sme tu mali v minulosti, že ako sme mali vybavené školy. Lebo naozaj, keď sme prešli za pár týždňov do online sveta, tak sme museli aj z našich zdrojov na ministerstve, ktoré neboli na to určené, okresať niektoré financie a posielať školám na vybavenie, na základné zakupovanie niektorých komponentov. Od septembra by sme mali začať rozpúšťať prvotný balík 40 miliónov, čo by malo znamenať okolo 16 000 komponentov pre základné školy a 16 000 komponentov pre stredné školy. Budeme robiť aj podporné učebne, možno do oblastí sociálne znevýhodnených rodín. A ak by prišlo k nejakému potenciálnemu opakovaniu pandémie, tak by mohli prísť do školy, kde by sa vedeli pripájať.

Neuvažovali ste o skrátení letných prázdnin, napríklad o dva týždne?

- Nechceme to explicitne robiť takto. Chceme to robiť cez letné školy. Nárast bude z roka na rok väčší a budeme ich rozširovať. Už teraz sa bavíme o tom, že budúci rok by neboli len všeobecné, ale aj také, ktoré budú zamerané na jednotlivé predmety. Boli by letné školy, ktoré by sa špecifikovali na matematiku alebo na cudzí jazyk.

Deti od 12 rokov sa začínajú očkovať. V čakárni je približne 20-tisíc detí do 17 rokov. Očakávate väčší záujem počas leta?

- Najprv by som chcel poprosiť všetkých rodičov a učiteľov, aby sa pridali k nám a naozaj sa šli dať zaočkovať, lebo o to jednoduchšie a bezpečnejšie budeme otvárať školy a nebude sa prerušovať vyučovanie v jednotlivých okresoch či mestách. Kým v Bratislave prekračujeme 50 % zaočkovaných, v Kežmarku alebo vo Vranove máme len do 24 %, a to je naozaj veľmi málo. Zdvíham prst a hovorím, že toto sú mestá, kde ak vznikne ohnisko a nebudeme tam mať vyšší podiel zaočkovaných, tak môže dôjsť k prerušovaniu vyučovania. Takže by som chcel všetkých poprosiť, aby nám pomohli otvoriť školy tým, že dajú seba a svoje deti zaočkovať.

Máte predstavu, koľko je zaočkovaných učiteľov po Slovensku?

- Ja som rád, že sa nám podarilo od začiatku roka dať možnosť učiteľom ako samostatnej kategórii sa zaočkovať. V rámci očkovania, ktoré sme spoluorganizovali my, to bolo viac ako 50 000 zamestnancov škôl. Nemáme informácie, koľko sa ich zaočkovalo navyše v rámci normálneho systému cez NCZI. Ale ten predpoklad je, že sme výrazne nad 50 percentami zamestnancov škôl, ktorí sa zaočkovali.

Minister Lengvarský zvažuje, že by sa mohla povinne očkovať nejaká kritická infraštruktúra a ľudia nad 60 rokov. Mali by sa pridať do týchto kategórií aj učitelia?

- To je otázka pre pána ministra a aj pani ministerka spravodlivosti by k tomu mala vysloviť nejaké súvislosti, že či môžeme takýmto spôsobom pristupovať. Ja nechcem teraz vysloviť áno, nech je povinné očkovanie. Skôr budem stále apelovať na všetkých, že týmto naozaj vytvárame bezpečné prostredie a budeme sa vedieť veľmi rýchlo vrátiť k takému normálnejšiemu spôsobu života.

Keď o tom budete diskutovať na vláde a minister Lengvarský sa opýta na váš názor, či povinne spustiť očkovanie pre učiteľov?

- Bude mi musieť dať k tomu podklady, že či je to vôbec možné, či je to vymáhateľné a potom budeme robiť to rozhodnutie.