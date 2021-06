Mikulec rokoval o budúcnosti Schengenu v Prahe: Nová trojpilierová stratégia

Slovenská republika víta novú trojpilierovú schengenskú stratégiu – efektívne riadenie vonkajších hraníc, efektívne hodnotiace a monitorovacie mechanizmy, vrátane policajnej spolupráce.

Skonštatoval to minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) na ministerskej konferencie Salzburského fóra v Prahe. Nosnými témami konferencie boli otázky týkajúce sa budúcnosti Schengenu, skúseností z pandémie COVID-19, ako aj budúceho smerovania platformy zameranej na manažment hraníc. Na dvojdňovom podujatí sa minister vnútra SR Roman Mikulec stretol so svojimi kolegami z členských krajín, so zástupcami Európskej komisie, Europolu aj agentúry Frontex. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Barbara Túrosová.

Ďalšou kľúčovou témou stretnutia bolo fungovanie platformy Joint Coordination Platform (JCP), o ktorej sa prvýkrát diskutovalo na Viedenskej ministerskej konferencii Salzburského fóra a krajín Západného Balkánu v júli 2020. Jej základným cieľom je aktívne bojovať proti nelegálnej migrácii pozdĺž východnej stredomorskej trasy. Minister vnútra zdôraznil, že oblasti, na ktoré je zameranie činnosti JCP nasmerované – riadenie hraníc a návratov, podporu azylovým činnostiam a boj proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi – považuje za kľúčové.

„Chcem zdôrazniť, že krajiny regiónu západného Balkánu sú dôležitými partnermi Európskej únie pri riadení a zvládaní migračných tokov a oceňujeme posilnenie spolupráce s týmito krajinami. Bezpečnosť a stabilita v tomto regióne priamo ovplyvňuje bezpečnosť Európskej únie a angažovanie pri posilňovaní mechanizmov spolupráce a budovaní kapacít v tomto regióne je pre nás rozhodujúce,“ povedal v tejto súvislosti minister.

Slovenská republika podporuje aktívne zapojenie západobalkánskych krajín do procesov príprav opatrení či stratégií na zabezpečenie ochrany hraníc, vzniku krízových situácií či prevencii nelegálnej migrácie smerujúcej do Európskej únie. Krajiny tohto regiónu sú dôležitými partnermi EÚ pri riadení a zvládaní migračných tokov.