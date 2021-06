Fico hovorí o štátnej korupcii: Smer bude iniciovať ďalšiu mimoriadnu schôdzu

Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) bude iniciovať ďalšiu mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR (NR SR).

Ako na dnešnej tlačovej konferencii povedal predseda Smeru-SD Robert Fico, jediným bodom programu má byť „štátna korupcia". Fico naráža na obvineného bývalého šéfa kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa, ktorý mal podľa jeho slov na základe udavačských výpovedí dostať lukratívne zákazky od štátu.

„Pán Ľudovít Makó je podozrivý zo závažnej trestnej činnosti. Nielen, že je stíhaný na slobode, ale dostal aj tri zmluvy pre jeho firmu Lama. Považujeme to za štátnu korupciu a nevidíme dôvod, prečo by to malo byť zamlčané," priblížil Fico.

Doplnil, že ak parlament neschváli program schôdze, predložia do pléna návrh na odvolanie člena vlády a v takom prípade sa bude musieť schôdza konať. Buď to bude podľa jeho slov návrh na odvolanie z funkcie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ministra dopravy Andreja Doležala (nom. Sme rodina) alebo predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO).