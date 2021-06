Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík si myslí, že slová ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) o šéfke rezortu spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) sú na trestné oznámenie.

Povedal to v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo. „Nehovorím, že ja na jej mieste by som to určite spravil, možno by som nad tým mávol rukou. Ale chcem konštatovať, že tu už bola prekročená akási hranica politického boja a koaličného partnera nazývať podvodníkom, je trochu príliš," podotkol.