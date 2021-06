Bihariová chce pre zaočkovaných výhody, zvažovanie štátnej karantény nechápe: Tvrdá kritika

Zaočkovaní by mali mať oproti nezaočkovaným výhody nielen na Slovensku, ale aj pri ceste do zahraničia.

Uviedla to vo svojom stanovisku predsedníčka mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS) Irena Bihariová s tým, že miera zaočkovanosti je na Slovensku nízka. Zároveň upozornila, že ak sa tempo očkovania, najmä u rizikových skupín nezvýši, hrozí Slovensku silná tretia vlna pandémie a ďalšie protipandemické opatrenia, ktoré si slovenská ekonomika a ľudia nemôžu dovoliť. Jej stanovisko poskytol riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva.

Bihariová vidí riešenie najmä v užšej spolupráci so všeobecnými lekármi, ktorých by mohli aj finančnou motiváciou zapojiť do procesu registrácie, aby kontaktovali svojich pacientov a poskytovali im informácie o očkovaní a registrovali ich na očkovanie. Ako nevyhnutné vníma posilnenie Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, najmä počty a kvalitu „trasovačov“ a lepšie pracovať s dátami a modernými technológiami. „Je naozaj neuveriteľné, že ani po roku a štvrť nám tu nefunguje aplikácia eKaranténa a namiesto toho sa tu reálne zvažuje zavedenie povinnej karantény po návrate zo zahraničia, čiže povinný transport do ubytovní v hrozných podmienkach,“ podotkla Bihariová.

Europoslanec a podpredseda PS Martin Hojsík poukázal na dôležitosť elektronického očkovacieho preukazu a potvrdenia o testovaní v jednom, tzv. GreenPass-u. Podľa neho by sa dal využiť aj pri zhoršení pandemickej situácie napríklad na vstup do kina či reštaurácie. „Na európskej úrovni je certifikát pripravený, no bude záležať na každej krajine, ako ho zavedie do praxe,“ povedal. Napriek obavám verí, že to Slovensko napokon stihne a zaočkovaní Slováci budú môcť cestovať po Európe so všetkými výhodami, aké majú obyvatelia iných krajín Európskej únie.