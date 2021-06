Prieskum popularity slovenských politikov: Najdôveryhodnejšia Čaputová, Matovičov prepad ku Kotlebovi

Vláda sa nemá čím chváliť. Pravidelné zisťovanie nálad Slovákov ukazuje, že dvaja zo štyroch lídrov koaličných strán prepisujú rekordy nedôveryhodnosti.

Na chvoste prieskumu agentúry FOCUS pre TV Markíza sa umiestnil bývalý premiér a šéf OĽaNO Igor Matovič (48), ktorý sa blíži k 90 % nedôveryhodnosti. Veľký prepad zaznamenala aj Veronika Remišová (45), ktorej sa rozpadá strana Za ľudí. Na čele popularity sa drží prezidentka Zuzana Čaputová. Tá jediná obhájila pomer hlasov v prospech jej dôveryhodnosti, keď jej verí 54 % Slovákov.

Od minulého roka však stratila približne 12 %. Hneď za hlavou štátu sa dlhodobo pohybuje predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Ten si oproti aprílu o pár percent polepšil a dôveryhodný je pre 44 % ľudí. Zaujímavé je, že dôveryhodnosť mierne vzrastá aj Robertovi Ficovi zo Smeru, ktorý je na šiestom mieste s 25 %. „Spája sa to aj s preferenciami Smeru, kde je tiež trend postupného rastu. Fica vidieť, robí to, čo sa od opozičného politika čaká. To akým spôsobom kritizuje vládu a aké argumenty používa, je druhá vec, ale robí to systematicky. Koalícia mu pritom dáva do rúk dobrú muníciu, ktorú on ochotne využíva,“ tvrdí politológ Tomáš Koziak.

Heger stagnuje

Spomedzi koaličných lídrov sa darí udržiavať stabilné čísla predsedovi liberálnych pravičiarov z SaS Richardovi Sulíkovi. Ten si dokonca vylepšil čísla z aprílového prieskumu a stúpol o 7 %. Sulíkovi podľa odborníka pomáha vyčleňovanie sa proti Matovičovi, ktorému neveria už ani voliči koalície a dôveryhodný zostáva len pre OĽaNO.

Sulík sa dostal na svoju rekordnú popularitu vlani po prvej vlne koronakrízy, keď sa ozýval proti viacerým opatreniam na čele s celoplošným testovaním, ktoré pretláčal Matovič. Od apríla je na čele slovenskej vlády Eduard Heger (OĽaNO), ktorý napriek rozdielnemu vystupovaniu oproti svojmu straníckemu šéfovi nenaberá osobnú popularitu - verí mu rovnako veľa ľudí - 29 %. „OĽaNO je vybudované na otcovi zakladateľovi. Heger zatiaľ neukázal, prečo by mal zatieniť svojho straníckeho šéfa,“ objasňuje Koziak.