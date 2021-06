Pellegrini vs. Budaj: Sebavedomé vyhlásenie expremiéra, krajina by s ním dosiahla v očkovaní toto?!

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) naznačil, že mobilná aplikácia typu ekaranténa by mohla na Slovensku fungovať od 1. júla.

Bližšie o tom podľa neho bude informovať Ústredný krízový štáb (ÚKŠ). Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini vyčítal vláde, že na vytvorenie aplikácie mala rok, no doteraz nefunguje. Pellegrini a Budaj sa zhodli, že nie sú za povinné očkovanie proti COVID-19. Budaj však pripustil, že ak bude situácia dramaticky zlá, vláda bude musieť nejako konať. Nateraz ale podporuje kroky na zvýšenie záujmu o očkovanie. Pellegrini vyhlásil, že keby bol premiérom, dosiahli by už dnes vyššiu zaočkovanosť ako 50 percent populácie.

Budaj si myslí, že na možný príchod delta variantu nového koronavírusu sa nemohla krajina pripraviť dopredu, pretože nepoznali jeho presné parametre. Dodal, že vláda zvolala ÚKŠ a ten sa bude snažiť čo najlepšie pripraviť a následne občanom predstaviť ochranu krajiny pred treťou vlnou pandémie. Na otázku, či po lete vláda bude posielať ľudí do povinnej štátnej karantény, odpovedal, že nechce nič predikovať. "Vláda bude nútená urobiť opatrenia," povedal s tým, že budú určite realistické.

Pellegrini ministra vyzval, aby nebalamutil ľudí, že opatrenia na ochranu hraníc majú súvis s rôznymi variantmi koronavírusu. "To nemá s tým nič. Už rok nemáme žiadnu mobilnú aplikáciu, tzv. ekaranténu alebo ehranicu. Ministerka (Veronika, pozn. TASR) Remišová na to kúpila košickú firmu, štátnu, kde platíme milióny na mzdy - nič. Richard Sulík si to zobral pod palec, že za niekoľko mesiacov to bude mať hotové - nič," podotkol s tým, že vláda nechala deravé hranice pred rokom, počas Vianoc a urobí tak aj teraz. Pýta sa, ako je možné, že za celý rok takáto aplikácia nevznikla.

V súvislosti s očkovaním Pellegrini kritizoval aj to, že líder hnutia OĽANO a expremiér Igor Matovič sa doteraz nedal očkovať. Budaj pripustil, že ani Matovič by nemal s týmto otáľať. "U politika je to zodpovednosť, aj u vás, pán Pellegrini," dodal. "Ak tu bude zlá situácia, tak to bude vďaka vašej neschopnosti, vašej vlády. Nie vďaka mne," oponoval. Pripomenul, že v začiatkoch pandémie bol premiérom a musel prijímať ťažké rozhodnutia.