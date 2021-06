V pondelok rozhodnú, ako to bude s cestovaním: Pre koho bude štátna karanténa?!

Už v pondelok sa má rozhodnúť o tom, čo čaká dovolenkárov vracajúcich sa na Slovensko toto leto.

Pôvodné informácie hovorili o pomerne slobodnom cestovaní, no všetko mení tzv. delta koronavírus, ktorého sa odborníci obávajú pre jeho rýchle šírenie.

Na štvrtkovom krízovom štábe kompetentní preberali, čo všetko budú musieť dovolenkári zvládnuť pri návrate do vlasti. Ministerstvá dostali od odborníkov úlohy a v pondelok sa má rozhodnúť, ako to bude vyzerať.

„Povinná štátna karanténa určite nebude hroziť tým, ktorí reálne povedia to, kde boli a nechajú sa zaevidovať. Ľudia, ktorí cestujú z rizikových krajín, povedia, že boli na nákupe v Hainburgu, prejdú hranice a cez operátorov sa môže zistiť, v ktorých krajinách sa nachádzali. Pokiaľ to nepovedia sami a nepôjdu do domácej karantény, tak pre nich by sa zvažovala štátna karanténa na ich vlastné náklady,“ ozrejmil Lengvarský v debate Denníka N.