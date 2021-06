Lengvarský oznámil novinku: Zavedú povinné očkovanie proti covidu? Čo si o tom myslí advokát

Povinné očkovanie pre určité skupiny obyvateľstva?

Téma, o ktorej sa doteraz len šepkalo a politici sa jej vyhýbali, sa naozaj dostáva na stôl. Potvrdil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51). Podobné správy prichádzajú napríklad z Veľkej Británie či z Ruska, kde chcú nariadiť očkovanie pre určité skupiny pracovníkov či starších ľudí. Ako to môže vyzerať na Slovensku?

Podľa Lengvarského sa otázkou možného zavedenia povinného očkovania pre určité časti spoločnosti už vo štvrtok zaoberal aj Ústredný krízový štáb. Problémom totiž je, že odborníci očakávajú rozšírenie mutácie delta, ktorá ochromila neočkovaných ľudí v Británii či Portugalsku. Minister sa tak obáva preplnených nemocníc, ako sme to videli na jar.

„Bolo to jednou z tém stretnutia ústredného krízového štábu a má sa na to pozrieť ministerstvo spravodlivosti, ktoré má povedať, či by to bolo možné zo stránky ľudskoprávnej, našej legislatívy a tak ďalej,“ povedal minister Lengvarský v debate Denníka N.

Ako skupiny, ktoré by teoreticky mohli mať očkovanie povinné, menoval zdravotníkov, pracovníkov domovov sociálnych služieb či obyvateľov nad 60 rokov. „Tých možností je tam viac. V princípe je to právny problém, či môžeme nariadiť povinné očkovanie v nejakej vekovej kategórii alebo v nejakom zamestnaní,“ uviedol Lengvarský.