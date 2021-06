Bude očkovanie v ambulanciách povinné? Jasná odpoveď ministra Lengvarského

Ambulancie nebudú povinné poskytovať očkovanie proti COVID-19. Na piatkovom brífingu v Košiciach to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Zároveň ľudí vyzval, aby sa hlásili na očkovanie. Podľa neho iba to pomôže zvládnuť tretiu vlnu pandémie. „Niektorí nechcú očkovať, niektorí chcú. Nebude to povinné, bude to dobrovoľné. Kto bude chcieť očkovať, bude. Kto nie, nie,“ povedal. Avizovaný termín spustenia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov, ktorým je 1. júl, by podľa neho mal byť dodržaný. O tom, či má byť očkovanie pre ľudí povinné alebo nie, sa podľa jeho slov nediskutovalo. Uviedol, že to, aby bolo povinné pre vybrané vekové skupiny, je iba jednou z možností.

Čo sa týka veľkokapacitných očkovacích centier (VOC), fungovať by mali naďalej. „Budeme robiť všetko pre to, aby sme VOC prevádzkovali naďalej. Aj z tohto miesta chcem ľudí vyzvať, možno aj vzhľadom na informácie okolo delta variantu, aby sa na očkovanie hlásili. To je jediné, čo nám pomôže zvládnuť tretiu vlnu,“ povedal Lengvarský. Motivovať ľudí na očkovanie by podľa jeho slov mohol výber konkrétneho termínu vakcinácie záujemcov či zjednodušenie objednávkového systému. Finančnú motiváciu konkretizovať nechcel, podľa jeho slov je zatiaľ v štádiu riešenia.

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka po rokovaní s ministrom uviedol, že na potrebe fungovania VOC sa zhodli "My by sme ponechali VOC v takom minimálnom režime, napríklad by boli otvorené raz za týždeň na pár hodín, aby boli pripravené na nával záujmu,“ povedal s tým, že ten by mohol súvisieť s prípadnými ďalšími mutáciami koronavírusu.

Obaja potvrdili, že od budúceho týždňa bude minister zdravotníctva pracovať aj na tom, aby výjazdové očkovacie jednotky neboli obmedzené vekom záujemcov, respektíve aby mohli očkovať aj ľudí mladších ako 60 rokov. „Značne to zjednoduší celý proces a urýchli očkovanie,“ dodal Trnka.