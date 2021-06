Štát chce motivovať: Pre očkovaných lotéria alebo peniaze? Ako to funguje v iných krajinách

Dočkali sme sa. Už niekoľko týždňov sa spomína, že stavu očkovania na Slovensku môže pomôcť výrazná motivácia pre ľudí.

V súčasnosti máme vakcinovaných prvou dávkou proti COVID-19 takmer 2 000 000 ľudí na Slovensku, čo však je z celkovej populácie len okolo 35 %. Cieľom však je dosiahnuť do jesene približne dvakrát toľko. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51) tak hovorí, že štát zrejme spustí finančnú motiváciu pre ľudí, ktorí sa zaočkujú.

Diskusiu o podobnom kroku kompetentní dlho odmietali, alebo sa jej vyhýbali. Podľa najnovších dát z čakárne na očkovanie však vyplýva, že môžeme mať problém s klesajúcim záujmom o vakcíny. Tých je po počiatočnom nedostatku už veľké množstvo.

V čakárni však je okolo 70-tisíc ľudí, prvú dávku pritom dostalo okolo 1 920 000 jedincov. Tento počet je však vzhľadom na vytvorenie kolektívnej imunity nedostatočný a podľa odborníkov by mohol znamenať silnejšiu tretiu vlnu na jeseň, ktorá by opätovne mohla doviesť krajinu k lockdownu. Slovensko zaostáva aj oproti priemeru Európskej únie, kde sa dalo očkovať už 45 % populácie. Pre príklad - v Česku je to 43 % ľudí, v Nemecku 48 % a v USA cez 53 % ľudí.

Práve v tomto momente predstavitelia Slovenska začali uvažovať, ako zvýšiť mieru zaočkovanosti. „Na vláde padla aj diskusia o hmotnom odmeňovaní. Je možné, že dôjde k nejakej forme finančného príspevku alebo k nejakej lotérii pre očkovaných. Sú dve možnosti - buď to bude plošné odmenenie pre všetkých, ktorí sa dali aj dajú zaočkovať, alebo to bude nejaká forma lotérie,“ vysvetľuje Lengvarský.