Dobitý minister obrany Naď po incidente na ihrisku: Mohlo to dopadnúť horšie

Hrozivo vyzerajúca nehoda.

Minister obrany Jaroslav Naď (40) dorazil na rokovanie vlády s poriadne odretou tvárou, na ktorej bolo vidieť čerstvé krvavé poranenia. To, čo sa mu stalo, zisťovali nielen ministri, ale aj ľudia, ktorých fotografie veľmi vystrašili.

Naď dorazil na vládu s úsmevom na perách, ktorý u neho počas pandémie takmer nebolo vidieť. Tentoraz však prišiel bez rúška, ktoré si zrejme nemohol nasadiť práve pre zranenia na tvári. Jeho zjav prekvapil nielen novinárov, ale aj kolegov ministrov, ktorí boli poriadne prekvapení. Čo sa mu to stalo?

„Veľmi sa teším, že po covidovom období som sa mohol vrátiť k môjmu obľúbenému futbalu. Dnes to nedopadlo najlepšie, ale aj taký je šport,“ vysvetľoval minister s tým, že k zraneniu došlo priamo počas zápasu.

„Hral som ráno futbal a pri nezavinenej zrážke so spoluhráčom som dopadol tak, že som asi dva metre ryl ihrisko. V tomto prípade som sa ako obranca snažil zabrániť útočníkovi ministerstva dopravy skórovať a zrazil som sa s vlastným brankárom. Nie je to nič príjemné, dosť ma bolí hlava, ale mohlo to dopadnúť aj horšie, takže som v pohode,“ dodal Naď so smiechom.