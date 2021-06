Zákulisie stretnutia Putin - Biden: Chaos aj trápna chvíľka

Úvodné vystúpenie amerického prezidenta Joea Bidena a šéfa Kremľa Vladimira Putina pred zástupcami médií na stredajšej ženevskej schôdzke malo podľa vyjadrenia novinárov a Bieleho domu chaotický priebeh.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Reportéri sa po príchode oboch lídrov do vily La Grange prekrikovala a doslova bojovali o miesto v knižnici, kde Biden a Putin spoločne zasadli. Hovorca amerického prezidenta potom spochybňovala tvrdenie, že by Biden súhlasne kýval hlavou na otázku, či ruskej hlave štátu dôveruje. Obaja prezidenti si na začiatku popoludnia najskôr pri vchode do historickej vily na brehu Ženevského jazera potriasli rukami a po "celkom trápnej" chvíľke sa odobrali dovnútra, opisuje začiatok stretnutia spravodajkyňa britskej stanice BBC.

Biden s Putinom potom zasadli v bohato zdobenej knižnici za prítomnosti svojich ministrov zahraničia, kam boli na chvíľu vpustení aj zástupcovia médií. "Obaja muži sedeli s kamennými tvárami a v tichosti, zatiaľ čo zástupcovia spravodajských médií sa pretláčali, aby sa dostali dovnútra," zhrnul túto časť stretnutia denník The New York Times. Spravodajkyňa americkej televízie CBS Christina Ruffiniová na twitteri uviedla, že "masívne klbko" ruských novinárov pritom zabránilo vo vstupe človeku, ktorý mal sprostredkovávať audiozáznam pre americké médiá.

"Nech sa tieto veci plánujú akokoľvek (a že sa plánujú veľa), v daný deň sa nakoniec vždy niečo vymkne kontrole," komentovala vývoj Ruffiniová. Tajomník Zväzu ruských žurnalistov Timur Šafir naopak podľa ruskej tlačovej agentúry RIA obvinil z nevychovaného správania americkej novinára. "Šliapať iným po nohách, odrážať je lakte, pokúšať sa liezť im cez hlavy, to bez ohľadu na význam udalosti neslúži ku cti nikomu - tým menej našim americkým kolegom," vyhlásil Šafir.

Biden ani Putin podľa všetkého počas úvodných momentov prakticky neodpovedali na žiadnu z otázok, ktoré na nich reportéri pokrikovali. Yamiche Alcindorová z televízie PBS na twitteri uviedla, že americký prezident sa jednej chvíli pozrel priamo na novinára, ktorý sa ho pýtal, či Putinovi dôveruje, a že pri tom súhlasne kývol hlavou. To však vzápätí poprela hovorca Bieleho domu Kate Bedingfieldová. "Bola to chaotická skrumáž, kde novinári kričali jeden cez druhého. Prezident úplne zjavne nereagoval na žiadnu konkrétnu otázku, ale prikyvoval na výraz uznania médiám všeobecne," napísala na twitteri.

Na Putina zasa mierila napríklad otázka, prečo sa bojí väzneného ruského opozičníka Alexeja Navalného, ​​ktorého pred niekoľkými mesiacmi v Rusku otrávili nervovým jedom. Ruský prezident údajne na otázky slovne nereagoval. "Putin ma počul a neodpovedal. Biden mi poslal úsmev od ucha k uchu," napísala reportérka agentúry Bloomberg Jennifer Jacobsová. Prezidenti Ruska a USA po úvodnom ceremoniáli rokovali za zatvorenými dverami iba v spoločnosti šéfov diplomacií svojich krajín. Summit v Ženeve by mohla trvať niekoľko hodín a nie je vylúčený rozhovor Putina a Bidena "medzi štyrmi očami". (ČTK)