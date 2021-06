Ďalšia spŕška kritiky počas odvolávania ministra vnútra: Šeliga to vrátil opozícii

Predstava, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) sedí v kancelárii a každý deň hovorí, koho treba zobrať do väzby, je naivná. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) počas diskusie k návrhu na odvolanie Mikulca.

Odmieta tiež predstavu, že sa koalícia na tajných stretnutiach rozpráva, koho teba zavrieť. Podčiarkol i to, že minister podľa zákona o Policajnom zbore (PZ) nemôže zasahovať do sekcií polície, ktoré majú na starosti vyšetrovanie. Pýta sa, prečo opozícia podsúva takéto naratívy, ktoré "rozbúravajú dôveru v políciu". Hovorí o politickej vendete a vyčíta opozícii, že zatiaľ nepovedali veľa o dôvodoch na odvolanie ministra.

"Sami hovoríte, že treba vyšetrovať a ak sa stala chyba, majú byť zodpovední ľudia potrestaní. Na to, aby išiel niekto do väzby, o tom rozhoduje súd," podčiarkol. Pripustil, že chyba sa môže stať, no aj na to sú podľa neho súdy. Poukázal na to, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravuje veľkú reformu Trestného poriadku, ktorá má riešiť viaceré nedostatky a že na programe júnovej schôdze majú poslanci zmeny v oblasti kolúznej väzby. "Nikto sa netvári, že všetko je dokonalé, nikto sa netvári, že všetko je v poriadku," skonštatoval. Nepovažuje za správne účelovo vyťahovať časti zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS).

Opozíciu kritizoval, že v diskusii hovorí o obstarávaniach vo Vojenskom spravodajstve (VS) z čias, keď tam Mikulec pôsobil a keď mal prihrať zákazky rodinným príslušníkom. Šeliga si myslí, že aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) už jasne preukázal, že Mikulec s tým nič nemal. "Vtedy ste mali moc, mali ste tie informácie a nič nebolo. Príde mi to účelové," hovorí. Pripomenul tiež, že Mikulec bol nezákonne trestne stíhaný za bývalých vlád a potvrdil to aj súd.

Skonštatoval, že opozícia ministrovi vyčíta, že PZ nefunguje, ako by mal. Poukázal na to, že spôsob voľby policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie menil ešte Smer-SD a tiež, že viacerí opoziční poslanci hlasovali aj za súčasného šéfa polície Petra Kovaříka. Namieta, že v súvislosti s dianím v polícii doteraz opozícia nechcela Kovaříka predvolať na brannobezpečnostný výbor, ktorý má možnosť sa ho pýtať. "Ak je problém v PZ, treba sa o tých veciach baviť, na to je však brannobezpečnostný výbor," podčiarkol Šeliga.

Marián Saloň (Smer-SD) reagoval tým, že v prípade stíhania Mikulca v minulosti nikto z opozície dnes nespochybňuje rozhodnutie súdu o jeho nevine. "Ale to nebolo predmetom odvolávania," uviedol. V súvislosti so slovami o voľbe policajného prezidenta Saloň poznamenal, že súčasná vláda mala vyše roka čas zmeniť tento proces. To, že hlasoval za Kovaříka, podľa neho neznamená, že súhlasí s tým, čo sa dnes deje. "Ak niekto spáchal trestný čin, nech je súdený aj vyšetrovaný, ale normálnym spôsobom a nie zneužitím kolúznej väzby," podotkol.

Marián Kéry (Smer-SD) poznamenal, že Mikulec nie je odvolávaný za "akési obstarávanie". Nechápe, prečo koalícia bagatelizuje informácie o tom, že Mikulcova rodina mala dostať drahé zákazky od VS v čase, keď mu šéfoval.

Popoludní prišiel do NR SR aj minister vnútra Mikulec. Opozícia mu dopoludnia vyčítala jeho neúčasť na rokovaní, na ktorom čelí odvolávaniu. Koaliční poslanci vysvetlili, že členovia kabinetu museli ísť na rokovanie vlády, preto v pléne neboli.